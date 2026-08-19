¡Tremendo susto en pleno concierto! Explosión de pirotecnia dejó heridos a músicos de Los Inquietos

Resumen: Los Inquietos del Vallenato vivieron un momento de tensión durante un concierto en Chicoral, Tolima, cuando un artefacto pirotécnico explotó sobre la tarima y alcanzó a varios músicos. Maicol Delgado sufrió una quemadura de primer grado en un brazo, mientras Pedro Alvarado y la corista Angie también resultaron lesionados. Tras recibir atención médica, los artistas regresaron al escenario y terminaron la presentación. La agrupación aseguró que se encuentra bien y continuará con sus próximos compromisos.

Una presentación de Los Inquietos del Vallenato terminó en un momento de tensión luego de que un elemento pirotécnico explotara sobre la tarima y alcanzara a varios integrantes de la agrupación. El hecho ocurrió durante un concierto en Chicoral, Tolima.

Según explicó Pedro Alvarado, integrante del grupo, el artefacto habría quedado orientado hacia el interior del escenario, por lo que al activarse impactó en la zona donde estaban los músicos. La explosión fue tan inesperada que, en los primeros segundos, algunos de ellos llegaron a pensar que podía tratarse de un atentado.

Varios músicos resultaron afectados

Uno de los más afectados fue Maicol Delgado, vocalista de la agrupación, quien sufrió una quemadura de primer grado en el brazo derecho. Tras el incidente fue llevado a un centro asistencial, donde recibió atención médica y se descartaron lesiones en el rostro y los ojos, zonas que inicialmente temió que hubieran sido alcanzadas.

Sobre lo ocurrido, Delgado manifestó:

“Me impactó en el brazo derecho. Me ocasionó una quemadura de primer grado y claro, eso estaba rojo, botando sangre”.

Pedro Alvarado también resultó herido, en su caso en una de sus piernas, mientras que Angie, corista de la agrupación, presentó una lesión en el abdomen.

La agrupación retomó el concierto

El accidente obligó a interrumpir momentáneamente la presentación mientras los músicos afectados recibían atención. Durante ese tiempo, Alvarado permaneció en el escenario e interpretó algunas canciones mientras esperaba conocer el estado de Delgado.

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El vocalista contó que uno de sus principales temores fue que el artefacto hubiera impactado directamente su rostro:

“Pensé que de pronto me hubiese impactado en la cara o en un ojo, lo hubiese perdido o algo así. Gracias a Dios no pasó a mayores”.

@alianzavallenata Durante una de sus presentaciones en vivo, la agrupación musical Los Inquietos del Vallenato vivió un tenso momento luego de que un fallo en los efectos de pirotecnia alcanzara directamente a los músicos sobre el escenario. El incidente provocó quemaduras leves entre los miembros del grupo, lo que obligó a suspender de inmediato el espectáculo para que el personal asistencial pudiera brindarles atención médica primaria en el mismo lugar de los hechos. A pesar del hecho, Pedro Alvarado continuó su presentación mientras Maikol era asistido en un centro asistencial. A pesar de la gravedad del suceso, se confirmó que los integrantes Maikol, Pedro y Carlos se encuentran fuera de peligro y bajo la debida observación médica para monitorear su evolución. @pedroalvaradooficial @maikolinquietos @losinquietosdelvallenato ✍️ @jhonyrangeloficial ♬ sonido original – ALIANZA VALLENATA

Una vez atendidos, los integrantes regresaron a la tarima y terminaron el espectáculo ante el público. Delgado continuó pese a las molestias en el brazo, que incluso le dificultaban sostener el micrófono con normalidad.

Después del concierto, los músicos compartieron información sobre lo sucedido para tranquilizar a sus seguidores, quienes habían expresado preocupación al conocer que varios integrantes terminaron con heridas y vendajes.

Continuarán con sus presentaciones

Los Inquietos del Vallenato aseguraron que sus integrantes se encuentran bien y que continuarán con los compromisos musicales que tienen programados en diferentes lugares del país.

La agrupación también agradeció los mensajes de apoyo recibidos después del accidente y señaló que, pese al susto vivido en Chicoral, ninguno de los afectados presentó consecuencias de mayor gravedad.

El hecho se suma a otros episodios recientes que han llamado la atención dentro del género vallenato, como la caída que sufrió Churo Díaz durante una presentación en Codazzi, Cesar.