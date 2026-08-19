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Resumen: HYBE, la compañía surcoreana detrás de BTS, anunció una donación de 1.000 millones de pesos para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto. Los recursos serán gestionados en el país por la Fundación Ábaco y estarán destinados a atender las necesidades de las familias damnificadas. El anuncio se conoció semanas antes del regreso de BTS a Colombia, donde ofrecerá dos conciertos en Bogotá en octubre de

¡BTS no se olvidó de Colombia! Su agencia anuncia millonaria donación para afectados por el terremoto

La emergencia que dejó el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto recibió un nuevo respaldo internacional. HYBE, compañía surcoreana vinculada al grupo de K-pop BTS, anunció una donación de 1.000 millones de pesos para contribuir a la atención de las comunidades afectadas por el desastre natural.

El aporte será canalizado en Colombia a través de la Fundación Ábaco (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia), organización encargada de apoyar la atención de las familias damnificadas y gestionar la entrega de alimentos, productos esenciales y otros elementos necesarios durante la emergencia.

De acuerdo con la información suministrada, los recursos estarán destinados a responder a las necesidades de las personas afectadas y a respaldar las labores que se adelantan en las zonas que sufrieron las mayores consecuencias tras el movimiento telúrico.

Una ayuda que llega desde Corea del Sur

La decisión de HYBE representa un aporte internacional a la emergencia que enfrenta Colombia luego del sismo registrado el 10 de agosto.

El terremoto, cuya magnitud fue reportada entre 7,4 y 7,5, tuvo consecuencias en diferentes zonas del país y se sintió también en territorios de Ecuador y Panamá.

Entre los lugares afectados se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, mientras que ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales también registraron afectaciones.

Según el reporte gubernamental mencionado con corte al 16 de agosto, la emergencia dejaba 120.328 familias afectadas y 186.016 personas damnificadas. Además, se contabilizaban 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

Las autoridades continúan con las labores de atención a las comunidades y con la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto.

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¿Cómo se entregará el dinero?

La donación anunciada por HYBE será gestionada mediante HYBE America y, en territorio colombiano, contará con la coordinación de la Fundación Ábaco.

Esta organización trabaja en la atención de las familias afectadas y en la gestión de diferentes tipos de ayuda. En este caso, los 1.000 millones de pesos permitirán atender necesidades de las comunidades golpeadas por la emergencia.

La compañía indicó que el aporte busca contribuir a las necesidades de quienes resultaron afectados por el terremoto y a los procesos de recuperación que se desarrollan después de la emergencia.

El anuncio también llamó la atención de los seguidores de BTS

La noticia tuvo una repercusión especial entre los seguidores colombianos de BTS, debido a la relación que existe entre el reconocido grupo de K-pop y HYBE.

Sin embargo, es importante precisar que la donación fue anunciada por HYBE y no corresponde a un aporte realizado directamente por los siete integrantes de BTS: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

El gesto llega, además, pocas semanas antes del regreso de BTS a Colombia.

BTS regresará a Colombia en octubre

El grupo surcoreano tiene programadas dos presentaciones en Bogotá, previstas para el 2 y 3 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’.

Los conciertos tendrán como escenario el estadio El Campín y marcarán el regreso de la agrupación al país.

De esta manera, mientras Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto del 10 de agosto, la compañía detrás de uno de los grupos de K-pop más reconocidos a nivel mundial anunció un aporte de 1.000 millones de pesos que será destinado a las comunidades afectadas.

La ayuda será coordinada en el país por la Fundación Ábaco, que tendrá a su cargo la gestión de los recursos destinados a cubrir las necesidades de las familias damnificadas.