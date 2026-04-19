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    ¡Tremendo susto en Envigado! Vehículo quedó al borde del abismo tras chocar contra el muro de un edificio

    Bomberos del municipio intervinieron rápidamente para estabilizar el automotor y rescatar a la conductora.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Tremendo susto en Envigado! Vehículo quedó al borde del abismo tras chocar contra el muro de un edificio
    Fotos: Captura de video
    ¡Tremendo susto en Envigado! Vehículo quedó al borde del abismo tras chocar contra el muro de un edificio

    Resumen: Una conductora en Envigado protagonizó un angustiante incidente al chocar contra la estructura de un edificio, dejando su vehículo peligrosamente suspendido al borde del vacío. El Cuerpo de Bomberos del municipio acudió al lugar para rescatar a la mujer y estabilizar el automotor, evitando que cayera y confirmando que, pese al impacto, el hecho no dejó heridos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un hecho que generó preocupación se registró en Envigado cuando un vehículo terminó en una situación de alto riesgo tras un choque contra la estructura de un edificio. De acuerdo con la información conocida, la conductora habría cometido un error al momento de maniobrar, lo que provocó el impacto.

    Luego del golpe, el automóvil quedó parcialmente suspendido, con una parte de su carrocería sobresaliendo del borde y las llantas sin apoyo firme sobre la superficie, lo que aumentó el peligro de que cayera.

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    La escena causó alarma entre quienes presenciaron lo ocurrido, debido a la posibilidad de que el incidente pasara a mayores.

    A pesar de la gravedad de la posición en la que quedó el vehículo, no se produjo la caída. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio, quienes brindaron asistencia a la conductora y ayudaron a controlar la situación.

    El caso dejó momentos de tensión en la zona, pero finalmente no se reportaron consecuencias mayores más allá del susto y la intervención oportuna de los organismos de socorro.


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