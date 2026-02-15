Resumen: Un vehículo del Gaula Militar Ariari sufrió un accidente de tránsito el sábado 14 de febrero en la vía entre Puerto Rico y Puerto Concordia, en el Meta. 15 soldados resultaron heridos, la mayoría con lesiones leves, mientras que dos fueron trasladados a Villavicencio para atención especializada. Todos reciben seguimiento médico y la institución militar mantiene la supervisión de los afectados. Las autoridades investigan las causas del incidente.

¡Tremendo susto en el Meta! 15 soldados del Gaula Militar Ariari resultaron heridos en un accidente de tránsito

Un grupo de 15 soldados del Gaula Militar Ariari sufrió un accidente de tránsito el sábado 14 de febrero, mientras realizaban actividades del servicio en el departamento del Meta. El incidente ocurrió en la vía que conecta Puerto Rico con Puerto Concordia, en el sector La Cucharita, cuando el vehículo tipo turbo en el que se desplazaban se dirigía hacia San José del Guaviare.

Atención inmediata y estado de salud

La IV División del Ejército Nacional informó que todos los uniformados recibieron atención médica de forma inmediata. La mayoría presentó lesiones leves, mientras que dos soldados fueron trasladados a Villavicencio para atención especializada en la Base de Apiay, debido a la gravedad relativa de sus heridas. Los 13 restantes permanecen en la Unidad del Grupo Gaula Militar Ariari, bajo supervisión médica.

Todos los soldados se encuentran estables, y sus familias reciben seguimiento por parte de la institución.

Investigación en curso

El accidente se encuentra bajo investigación por las autoridades competentes, con el fin de determinar las causas que lo provocaron. La IV División aclaró que se aplicaron los protocolos de atención y seguridad establecidos para este tipo de incidentes.

Contexto operativo

El suceso ocurrió en el marco de las operaciones de seguridad y control territorial que realiza el Ejército en el sur del Meta, una zona estratégica para la protección de los habitantes y la prevención de actividades ilícitas. Las autoridades locales han señalado la importancia de estas labores en la región.

El Ejército Nacional continúa trabajando para aclarar lo sucedido y establecer medidas que permitan prevenir accidentes similares en el futuro.