Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Tremendo susto en el Meta! 15 soldados del Gaula Militar Ariari resultaron heridos en un accidente de tránsito

    Los soldados fueron trasladados a centros de salud locales y reciben seguimiento médico mientras se aclaran las circunstancias del accidente.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto de archipo para ilustrar la nota
    ¡Tremendo susto en el Meta! 15 soldados del Gaula Militar Ariari resultaron heridos en un accidente de tránsito

    Resumen: Un vehículo del Gaula Militar Ariari sufrió un accidente de tránsito el sábado 14 de febrero en la vía entre Puerto Rico y Puerto Concordia, en el Meta. 15 soldados resultaron heridos, la mayoría con lesiones leves, mientras que dos fueron trasladados a Villavicencio para atención especializada. Todos reciben seguimiento médico y la institución militar mantiene la supervisión de los afectados. Las autoridades investigan las causas del incidente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un grupo de 15 soldados del Gaula Militar Ariari sufrió un accidente de tránsito el sábado 14 de febrero, mientras realizaban actividades del servicio en el departamento del Meta. El incidente ocurrió en la vía que conecta Puerto Rico con Puerto Concordia, en el sector La Cucharita, cuando el vehículo tipo turbo en el que se desplazaban se dirigía hacia San José del Guaviare.

    Atención inmediata y estado de salud

    La IV División del Ejército Nacional informó que todos los uniformados recibieron atención médica de forma inmediata. La mayoría presentó lesiones leves, mientras que dos soldados fueron trasladados a Villavicencio para atención especializada en la Base de Apiay, debido a la gravedad relativa de sus heridas. Los 13 restantes permanecen en la Unidad del Grupo Gaula Militar Ariari, bajo supervisión médica.

    Todos los soldados se encuentran estables, y sus familias reciben seguimiento por parte de la institución.

    Esto le podría interesar: FAC transporta más de 80 toneladas de ayuda humanitaria por lluvias en Antioquia y Córdoba

    Investigación en curso

    El accidente se encuentra bajo investigación por las autoridades competentes, con el fin de determinar las causas que lo provocaron. La IV División aclaró que se aplicaron los protocolos de atención y seguridad establecidos para este tipo de incidentes.

    Contexto operativo

    El suceso ocurrió en el marco de las operaciones de seguridad y control territorial que realiza el Ejército en el sur del Meta, una zona estratégica para la protección de los habitantes y la prevención de actividades ilícitas. Las autoridades locales han señalado la importancia de estas labores en la región.

    El Ejército Nacional continúa trabajando para aclarar lo sucedido y establecer medidas que permitan prevenir accidentes similares en el futuro.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.