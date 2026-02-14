Menú Últimas noticias
    FAC transporta más de 80 toneladas de ayuda humanitaria por lluvias en Antioquia y Córdoba

    Más de 80 toneladas de ayuda ya fueron trasladadas por aire para apoyar a las familias afectadas por las lluvias en Antioquia y Córdoba.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Fuerza Aeroespacial Colombiana.
    En medio de la emergencia provocada por la temporada invernal, un puente aéreo contra la emergencia permitió el traslado de más de 80 toneladas de ayuda humanitaria hacia los departamentos de Antioquia y Córdoba, con el fin de atender a las comunidades más afectadas por las lluvias.

    La operación fue liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la coordinación del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP).

    Para el desarrollo de la misión, fueron dispuestas aeronaves Boeing C-40 y C-295 del Comando Aéreo de Transporte Militar, así como helicópteros UH-60 Black Hawk del Comando Aéreo de Combate No. 5, que han permitido superar las limitaciones viales generadas por las intensas precipitaciones.

    Del total movilizado, más de 58 toneladas fueron recolectadas en distintos municipios del Urabá antioqueño y posteriormente distribuidas por vía aérea a sectores apartados como Zapindonga, Siete Vueltas, El Carmelo, Las Platas y Arenas Monas, donde el acceso terrestre se encuentra restringido.

    Asimismo, desde Bogotá fueron enviadas 10 toneladas adicionales de kits humanitarios hacia Montería, con el propósito de fortalecer la atención a las familias damnificadas en Córdoba.

    Las ayudas incluyen alimentos no perecederos, kits de aseo, colchonetas, insumos médicos y embarcaciones tipo Zodiac, elementos fundamentales para apoyar las labores de evacuación y asistencia en las zonas afectadas.

    Las entregas se realizan en coordinación con organismos de socorro, autoridades locales y unidades de las Fuerzas Militares, en una respuesta institucional orientada a mitigar el impacto de la emergencia y proteger a las comunidades.

    Foto de Fuerza Aeroespacial Colombiana.

    Foto de Fuerza Aeroespacial Colombiana.

    Foto de Fuerza Aeroespacial Colombiana.

