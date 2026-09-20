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Resumen: Una explosión se registró en una bodega ubicada dentro de las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Antioquia, en un área destinada a las actividades del Grupo Antiexplosivos. Tras el hecho, se activaron los protocolos de seguridad y el Cuerpo Oficial de Bomberos acudió para atender la emergencia. La Policía confirmó que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales y señaló que actualmente se realizan labores de inspección y verificación para establecer las circunstancias que originaron la explosión.

¡Tremendo susto en el Comando de Policía Antioquia! Explosión en una bodega movilizó a los Bomberos

Una explosión se registró en las últimas horas al interior de una bodega ubicada en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Antioquia, situación que activó los protocolos de seguridad de la institución y requirió la atención del Cuerpo Oficial de Bomberos.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía Antioquia, el lugar donde ocurrió el hecho corresponde a un área destinada a las actividades propias del Grupo Antiexplosivos de la institución.

Tras conocerse la situación, se pusieron en marcha de manera inmediata los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, mientras los organismos correspondientes adelantaban la atención en el lugar.

La emergencia no dejó personas lesionadas

Uno de los datos confirmados por las autoridades es que la explosión no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales. La Policía Antioquia señaló que, pese a lo ocurrido dentro de las instalaciones del comando, no se reportaron afectaciones de este tipo.

Mientras se atendía la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos permaneció en el sitio realizando las labores correspondientes frente a la situación registrada en la bodega.

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Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué originó la explosión. Por esta razón, se adelantan labores de inspección y verificación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Continúan las verificaciones en el lugar

Las labores que se desarrollan actualmente están orientadas a establecer qué ocurrió al interior de la bodega y cuáles fueron las circunstancias que dieron origen a la explosión.

El Departamento de Policía Antioquia indicó que continuará informando de manera oportuna cualquier novedad relevante relacionada con la emergencia.

La institución también agradeció a la comunidad, a los medios de comunicación y a las personas que expresaron su solidaridad y se comunicaron para conocer el estado de los uniformados tras el hecho.

Hasta el momento, la información oficial señala que la emergencia fue atendida y que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales. Las autoridades continúan con las labores de inspección y verificación para esclarecer las circunstancias que provocaron la explosión.