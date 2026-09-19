Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Juan José Estrada fue judicializado por su presunta relación con cuatro casos de hurto y agresión sexual contra mujeres en Medellín. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre de 2026 y las víctimas habrían sido intimidadas con un arma cortopunzante y obligadas a entregar las claves de sus aplicaciones financieras. El procesado no aceptó los cargos y una juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.

¡Cuatro casos bajo investigación! Taxista fue judicializado por hurtos y agresiones sexuales en Medellín

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a Juan José Estrada, de 24 años, quien estaría relacionado con cuatro casos de hurto y agresión sexual contra mujeres que habrían utilizado servicios de taxi durante la madrugada en Medellín.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 y, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, presentarían características similares.

Así habrían ocurrido los hechos

De acuerdo con la investigación, el señalado habría abordado a las mujeres mientras se encontraban dentro del vehículo de servicio público y posteriormente las habría intimidado con un arma cortopunzante. Bajo estas circunstancias, las víctimas habrían sido despojadas de sus pertenencias y, según la Fiscalía, también habrían sido agredidas sexualmente.

Además, el hombre presuntamente las habría obligado a entregar las claves de acceso a las aplicaciones financieras instaladas en sus teléfonos celulares, con el propósito de apoderarse del dinero disponible en sus cuentas.

Esto le podría interesar: ¡Tarde de caos en Medellín! Accidentes y viajeros colapsaron la avenida Regional

Las víctimas habrían sido abandonadas en zonas solitarias

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Después de los hechos, el señalado habría dejado a las mujeres en zonas solitarias y posteriormente habría huido del lugar. Entre los elementos hurtados se encontraban teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros bienes, cuyo valor total fue estimado en más de 12 millones de pesos.

Lo capturaron en Laureles

La captura de Juan José Estrada se produjo en el barrio Laureles de Medellín, momentos después de que, presuntamente, hubiera hurtado y agredido sexualmente a una mujer.

Una fiscal URI de la Seccional Medellín le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

Fue enviado a un centro carcelario

Por solicitud de la Fiscalía, una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial por los hechos que le fueron atribuidos.