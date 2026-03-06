Resumen: Una mujer intentó ingresar al sistema TransMilenio sin pagar en la estación San Mateo, lo que derivó en un enfrentamiento verbal con una trabajadora de la estación. La pasajera reaccionó con insultos mientras sostenía una bebida alcohólica, y aunque no logró colarse, el incidente generó la intervención de las autoridades y abrió una investigación por parte de TransMilenio para sancionar su conducta.

¡Tremendo show! Mujer intentó colarse en el TransMilenio y terminó insultando a una trabajadora

Un episodio de tensión se registró el jueves 5 de marzo en la estación San Mateo del sistema de transporte masivo de Bogotá, cuando una mujer intentó ingresar al sistema sin pagar el pasaje, lo que derivó en un enfrentamiento verbal con una trabajadora de la estación.

Según informaron las autoridades y la empresa TransMilenio, los guardias de seguridad del lugar intervinieron para impedir el acceso irregular. En respuesta al llamado de atención, la pasajera reaccionó con insultos y expresiones ofensivas hacia la funcionaria, mientras sostenía en su mano una bebida alcohólica.

El intercambio verbal se prolongó durante varios minutos, evidenciando la actitud desafiante de la mujer y la paciencia del personal de vigilancia, que actuó siguiendo los protocolos del sistema.

#Bogotá | En video quedó registrado el momento en el cual una ciudadana se intentó colar en la estación San Mateo, Bogotá, al servicio de TransMilenio. Tras la resistencia que pusieron funcionarios del sistema, la mujer respondió con insultos y agresiones. pic.twitter.com/8jLitSkMXe — 360 Radio (@360RadioCo) March 6, 2026

En el video que circula en redes sociales se observa cómo la mujer intenta superar los torniquetes en varias ocasiones, pero es detenida cada vez por los guardias. Durante la confrontación se le escucha proferir insultos contra la funcionaria, mientras que la trabajadora responde con palabras firmes, en un intercambio que fue presenciado por otros usuarios de la estación.

TransMilenio se pronunció sobre el incidente, afirmando que ya se adelantan las investigaciones para establecer la identidad de la mujer y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con las normas del sistema.

La entidad enfatizó que este tipo de conductas afecta no solo al personal operativo, sino también a los demás pasajeros, y reiteró la importancia de cumplir con las reglas de ingreso para garantizar un servicio seguro y ordenado.

El Ente Gestor destacó además que su personal brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de cuatro millones de usuarios que diariamente moviliza el transporte público en Bogotá. La empresa recordó que cualquier agresión hacia los trabajadores del sistema es rechazada y que se aplicarán las medidas necesarias para protegerlos y mantener la convivencia dentro de las estaciones.

Este nuevo episodio refleja los desafíos que enfrenta el personal de TransMilenio frente a quienes intentan evadir el pago del pasaje, un problema recurrente que genera conflictos y pone en riesgo la tranquilidad de la operación diaria del sistema.

Aunque la mujer no logró ingresar, su comportamiento dejó en evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia y concienciación sobre la importancia de respetar las normas de transporte público en la capital.