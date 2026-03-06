Resumen: Dos hombres fueron capturados en Bogotá luego de solicitar un servicio de transporte por aplicación con la intención de robar una camioneta. Tras intimidar al conductor, las autoridades lograron rastrear el vehículo mediante el GPS, lo que permitió ubicarlos y detenerlos durante un operativo policial. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡Cayeron por el GPS! Pidieron transporte por app para robar una camioneta y terminaron capturados en Bogotá

Dos hombres fueron capturados por la Policía de Bogotá luego de ser señalados de participar en el robo de una camioneta en el sur de la capital. El operativo permitió recuperar el vehículo hurtado gracias al sistema de rastreo GPS y a la rápida reacción de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, el caso se conoció a través de la central de radio, desde donde se alertó a las patrullas de vigilancia sobre el hurto del automotor. Tras recibir el reporte, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda apoyados en la ubicación que arrojaba el sistema de geolocalización del vehículo.

La víctima relató a las autoridades que el hecho ocurrió cuando solicitó un servicio por medio de una aplicación de transporte. Al llegar al punto acordado, fue intimidado con un arma de fuego por los delincuentes, quienes lo despojaron de la camioneta y huyeron del lugar.

Esto le podría interesar: Bogotá honra el legado de Miguel Uribe Turbay: Avenida Calle 34, estaciones del Metro y día cívico llevarán su nombre

Con la información obtenida por el GPS, la Policía logró ubicar el vehículo en el barrio San Joaquín, en la localidad de Ciudad Bolívar. En ese sector, uniformados del CAI Lucero iniciaron una persecución que terminó en una zona boscosa, donde finalmente fueron capturados los dos presuntos responsables.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Durante el procedimiento, a uno de los detenidos le fue incautada un arma traumática junto con varios cartuchos. Además, las autoridades verificaron que uno de los capturados tenía una orden judicial vigente por el delito de hurto agravado.

Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de hurto, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la línea de emergencias 123, herramienta clave para facilitar la reacción de la Policía y avanzar en los procesos investigativos contra la delincuencia.