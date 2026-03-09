Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿Despilfarro en la herencia? Paris Jackson estalla contra los administradores del patrimonio de su padre

Un nuevo conflicto legal rodea el legado del fallecido cantante Michael Jackson. Su hija, Paris Jackson, decidió intensificar las acciones judiciales contra quienes administran la herencia del artista, al considerar que la gestión de los recursos no está siendo adecuada y estaría generando gastos innecesarios.

El caso se tramita en tribunales de Los Ángeles, donde la joven de 27 años presentó una nueva oposición formal dentro del proceso que mantiene con los administradores del patrimonio de su padre.

Reclamo por el manejo de los recursos

La acción legal más reciente fue radicada el pasado 26 de febrero. En el documento, la heredera señala que los encargados de administrar la fortuna del “Rey del pop” estarían incurriendo en un manejo ineficiente de los recursos.

Según los argumentos expuestos por su equipo jurídico, las decisiones tomadas dentro del proceso judicial han provocado que el litigio se vuelva cada vez más costoso y prolongado, lo que estaría afectando el patrimonio que pertenece a los herederos del cantante.

La disputa gira principalmente en torno al uso de fondos del legado para cubrir honorarios legales y otros gastos derivados de los procesos judiciales que se han adelantado.

Quiénes administran el patrimonio

Desde el fallecimiento de Michael Jackson en 2009, la gestión de su patrimonio quedó en manos de dos ejecutores designados en su testamento: John Branca y John McClain.

Ambos han estado a cargo de supervisar los bienes, negocios y asuntos legales relacionados con el legado económico del artista durante más de una década.

Sin embargo, su labor ahora es cuestionada por Paris Jackson, quien considera que algunas decisiones tomadas dentro del proceso legal han incrementado innecesariamente los costos.

Uso de una moción legal en el proceso

Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con la utilización de una moción conocida como anti-SLAPP, un recurso jurídico diseñado para frenar demandas que buscan limitar la participación pública.

Aunque el tribunal concedió inicialmente esa moción, la defensa de Paris Jackson sostiene que la medida no tuvo un efecto real en el fondo del litigio. Según su postura, la estrategia únicamente generó demoras dentro del proceso y elevó los gastos legales.

Por esa razón, la hija del cantante considera que se requiere un mayor control judicial sobre las decisiones que implican el uso de recursos del patrimonio.

Solicitud para cambiar el procedimiento

Dentro de su nueva acción legal, Paris Jackson presentó una petición para modificar el mecanismo mediante el cual los administradores solicitan el pago de honorarios de abogados con fondos del patrimonio.

La intención de esta solicitud es que exista mayor supervisión por parte del tribunal sobre esos pagos y sobre la manera en que se justifican los gastos legales.

Además, la heredera manifestó su desacuerdo con el pago de aproximadamente 115.000 dólares en nuevos honorarios legales solicitados por los administradores.

Según los abogados de Paris, parte de ese dinero correspondería a servicios prestados por bufetes que ya habían recibido pagos cuestionados previamente y que, además, habrían actuado en procesos dirigidos contra la propia heredera.

Respuesta de los administradores

Por su parte, Branca y McClain han rechazado las acusaciones y defendido la forma en que han manejado los recursos del patrimonio.

Los administradores aseguran que todos los gastos realizados están relacionados con el trabajo legal necesario para responder a las acciones judiciales y solicitudes presentadas dentro del proceso.

También explicaron que algunos de los costos cuestionados se originaron en procedimientos específicos adelantados durante el litigio.

Entre ellos mencionaron una moción presentada en enero de 2026, que habría generado 93.000 dólares en honorarios y 1.238 dólares adicionales en costos.

Desde su perspectiva, estos valores reflejan el tiempo y el trabajo requerido para atender los asuntos legales relacionados con el patrimonio.

Un conflicto que continúa en los tribunales

La disputa entre Paris Jackson y los administradores no es un hecho aislado. Las tensiones entre los herederos del cantante y los ejecutores del testamento se han presentado en distintas ocasiones desde la muerte del artista.

De acuerdo con documentos judiciales conocidos durante el proceso, hasta octubre de 2025 Paris Jackson había recibido cerca de 65 millones de dólares provenientes del patrimonio de su padre.

A pesar de ello, la heredera insiste en que es necesario revisar la manera en que se están gestionando los recursos para evitar que los gastos legales reduzcan innecesariamente la fortuna que dejó el cantante.

Por ahora, el caso continúa en manos de la justicia. Será un juez quien determine si los honorarios legales solicitados por los administradores son razonables o si, como sostiene Paris Jackson, representan un uso indebido de los recursos del legado de Michael Jackson.