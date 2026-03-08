¡Tremendo hueco! Socavón de grandes proporciones colapsa vía principal en La Gaitana, Suba

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un socavón de gran tamaño se formó en la vía principal del barrio La Gaitana, en Suba, colapsando un tramo de la calle 139 con carrera 126A frente al CAI del sector. El hundimiento, que dejó un cráter de varios metros, obligó a cerrar la vía y afectó la movilidad en la zona. Autoridades, incluyendo el Idiger, el IDU, el Acueducto y la Secretaría de Movilidad, mantienen monitoreo y trabajan en la evaluación del terreno para rehabilitar la calle y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Un socavón de gran tamaño se formó el sábado 7 de marzo en una de las principales vías del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, generando preocupación entre residentes y transeúntes.

El hundimiento se produjo en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, justo frente al Comando de Atención Inmediata (CAI) de la zona, lo que obligó a cerrar el paso vehicular mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes.

Testigos compartieron imágenes y videos en redes sociales mostrando el momento exacto en que el asfalto cedió, dejando un cráter de considerables dimensiones.

#BOGOTÁ. En video quedo grabado el momento exacto en que se hunde el asfalto en la loc/Suba, calle 139 con 126A, frente al CAI La Gaitana, generando enorme hueco en la vía. FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM https://t.co/wqaZiTijVy pic.twitter.com/4LGSWIAvt8 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 8, 2026

Según información oficial, el socavón mide aproximadamente 15 metros de largo, 10 metros de ancho y 3,5 metros de profundidad.

El área permanece completamente acordonada para garantizar la seguridad de la comunidad, y afortunadamente no se registraron personas heridas ni daños en viviendas o locales cercanos.

Causas del colapso y acciones en el lugar

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) indicó que el socavón se originó por fallas en las redes de alcantarillado sanitario, que provocaron el arrastre de material bajo la vía y debilitaron el terreno.

Entre los factores que pudieron contribuir al colapso se encuentran el desgaste de la malla vial, las lluvias recientes y el tránsito constante de vehículos pesados.

Idiger mantiene atención técnica y monitoreo permanente en el sitio, junto con otras dependencias distritales, incluyendo el Acueducto de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, TransMilenio y la Alcaldía Local de Suba.

Además, cuadrillas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y del Acueducto evalúan el terreno y preparan las obras necesarias para rehabilitar la vía mientras se garantiza la seguridad de los ciudadanos.

Impacto en la movilidad

El hundimiento ha afectado la circulación vehicular en la zona, por lo que las autoridades recomendaron rutas alternas, como la Avenida Ciudad de Cali, mientras se realizan las intervenciones.

#BOGOTÁ. A esta hora [13:50h] reportan hundimiento de asfalto en la loc/Suba, calle 139 con 126A, frente al CAI La Gaitana, generando enorme hueco, vía totalmente cerrada. FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM pic.twitter.com/K8782bGPzj — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 7, 2026

Habitantes de la zona señalaron que la calle 139 presenta deterioro en varios tramos y que en ocasiones anteriores se han registrado hundimientos menores y problemas de compactación del terreno.

Por ahora, el área sigue restringida y bajo supervisión, mientras las autoridades continúan trabajando para restablecer la movilidad y garantizar la seguridad en uno de los puntos más transitados del norte de Bogotá.