¡No les sirvió el escondite! Recuperan patinetas robada ocultas en oficinas y talleres de la calle 13

Un operativo conjunto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la SIJIN de la Policía Nacional permitió recuperar en Bogotá dos patinetas eléctricas reportadas como hurtadas semanas atrás. Los vehículos fueron hallados ocultos en una oficina dentro de un parqueadero y en un taller de mantenimiento en la calle 13, en la localidad de Los Mártires.

La intervención comenzó en el sector del Voto Nacional, cuando uniformados de la Policía de Bogotá y peritos de la SDSCJ inspeccionaron un parqueadero ubicado en la calle 12 con carrera 15. El establecimiento cuenta con dos niveles: el primer piso destinado al parqueo de carros y camionetas, y un segundo nivel construido con estructura metálica y acceso mediante rampa estrecha, donde se estacionan motocicletas.

Durante la inspección de este segundo nivel, una pequeña oficina cerrada con vidrios oscuros llamó la atención de las autoridades. Al abrirla, encontraron una patineta eléctrica que, según el administrador del parqueadero, había sido dejada por un cliente. La verificación en los sistemas de identificación de vehículos reveló que el aparato había sido hurtado días atrás, por lo que fue incautado de inmediato.

Incautaciones en talleres y espacios comerciales

La operación continuó en la calle 13, donde los uniformados inspeccionaron bicicletas y patinetas eléctricas en espacios públicos y en tránsito. En un centro comercial de la zona, revisaron patinetas listas para la venta y otras en reparación. En un taller del segundo piso, debajo de una mesa, hallaron otra patineta reportada como hurtada. El propietario original no se presentó cuando fue citado, por lo que el vehículo también fue incautado.

Estas acciones forman parte de la coordinación entre la SDSCJ y las empresas importadoras de vehículos eléctricos, que mantiene actualizada una base de datos sobre reportes de hurto y permite contrastar la información con denuncias formales.

Dos patinetas con reporte de hurto fueron encontradas en el sector del Voto Nacional. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La @PoliciaBogota halló la primera en una oficina con llave en el segundo piso de un parqueadero y la segunda en un taller de mantenimiento. Los dos vehículos fueron incautados. Seguimos… pic.twitter.com/pENxmv8sjh — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 6, 2026

Según el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, “Estamos cerrándole el cerco a las estructuras que se lucran del hurto y la comercialización de vehículos robados. No vamos a permitir que parqueaderos, talleres o establecimientos comerciales se conviertan en bodegas de bienes hurtados. Vamos a seguir inspeccionando, verificando y judicializando”.

Los operativos continuarán en la calle 13, el centro de la ciudad y otras zonas donde se comercialicen este tipo de vehículos, con el objetivo de reducir los espacios para la venta de bienes hurtados y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, clave para lograr sanciones y procesos investigativos contra los delincuentes.