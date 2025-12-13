Resumen: El 13 de diciembre de 2025, a las 06:34 a.m., se registró un choque en el paso elevado de la Transversal Superior con Calle 2 Sur (cerca al centro comercial El Tesoro) en Medellín, donde un automóvil colisionó contra la baranda del puente y fue hallado inicialmente en estado de abandono. Aunque al lugar llegó posteriormente una persona que afirmó ser acompañante, se desconoce el estado de salud de los ocupantes y no hay registro en cámaras oficiales; actualmente el caso está en procedimiento y se ha enviado una grúa para la remoción del vehículo.

¡Tremendo gurapazo! Grave accidente se presentó en la transversal superior al lado de El Tesoro

Un incidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este sábado en la Transversal Superior, generando alerta entre las autoridades de movilidad y transeúntes del sector de El Poblado.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron a las 06:34 a.m. a la altura de la Carrera 25 con Calle 2 Sur, específicamente en el paso elevado de la Transversal Superior (sentido Sur-Norte), en inmediaciones del Centro Comercial El Tesoro.

La escena del accidente Las autoridades informaron que se trató de un choque de un automóvil particular contra la baranda del puente. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de tránsito encontraron el vehículo en estado de abandono, sin el conductor presente en la escena.

Sin embargo, el informe detalla que, minutos después del arribo de las unidades, una persona se presentó en el sitio manifestando ser acompañante de quien conducía el automotor.

Se ha despachado una grúa con material al lugar para realizar la extracción del vehículo y asegurar la estructura de la baranda afectada. Se recomienda a los conductores transitar con precaución por la zona mientras finalizan las labores de levantamiento.

