Resumen: Ana Ligia Mora Martínez, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, propone la creación y puesta en marcha del Primer Escuadrón Antipólvora del país.

¡Candidata a la Cámara de Representantes pide crear el primer escuadrón antipólvora en Medellín como modelo para el país!

Ana Ligia Mora Martínez, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, propone la creación y puesta en marcha del Primer Escuadrón Antipólvora del país.

Además, radicará un proyecto de ley en el Congreso de la República para tipificar el uso indebido de pólvora como delito, con el fin de fortalecer las sanciones y cerrar los vacíos legales que hoy permiten que esta práctica siga causando tragedias cada año.

Una realidad dolorosa

Cada Navidad, Colombia es testigo de los graves daños que causa el uso de pólvora: cientos de quemados incluyendo menores de edad afectaciones severas a la salud pública y un impacto devastador en la fauna doméstica y silvestre.

Muchos animales mueren por infartos causados por el estruendo, otros sufren desorientación, estrés extremo y desplazamiento forzado.

Hace poco conocimos el caso de una perrita en el municipio de Guarne que sufrió un infarto fulminante por las detonaciones mientras amamantaba a sus cachorros. Una historia cruel que se repite año tras año y que como sociedad no podemos permitir que continúe.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Una propuesta seria y contundente

En mi calidad de candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, defensora de los animales y promotora de la seguridad ciudadana, presento una estrategia integral para contrarrestar las afectaciones que el uso indiscriminado de pólvora genera en las personas, los animales de compañía y la fauna silvestre.

Propongo la creación del Primer Escuadrón Antipólvora, integrado por miembros de la Policía, el Ejército, la Secretaría de Medio Ambiente y autoridades de gobierno, encargado de la prevención, respuesta y atención inmediata a los casos reportados por la ciudadanía que ponen en riesgo la vida y el bienestar colectivo.

Fortalecimiento de la Ley

Aunque hoy existe la Ley 2224 de 2022, que establece sanciones como multas entre 1 y 300 SMMLV por venta a menores, comercialización irregular o manipulación no autorizada, sigue siendo insuficiente. Esta norma permite el uso solo por profesionales y contempla penas cuando hay lesiones personales, además de prohibir el fósforo blanco; sin embargo, persisten vacíos que facilitan el uso ilegal de pólvora.

Por eso, radicaré un proyecto de ley, que eleve estas conductas a la categoría de delito y establezca controles estrictos para proteger la vida, la seguridad y el bienestar de todos.