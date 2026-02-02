Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Tremendo guarapazo! Una ambulancia y un particular se chocaron saliendo de Sonsón

    Una ambulancia de Sonson sufrio un accidente esta mañana en el sector La Toscana. No se reportan heridos graves ni se conoce el servicio prestado.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Tremendo guarapazo! Una ambulancia y un particular se chocaron saliendo de Sonsón

    Resumen: Una ambulancia adscrita al municipio de Sonsón sufrió un accidente de tránsito la mañana de este 2 de febrero en el sector La Toscana, justo a la salida de la localidad. Pese a la gravedad del incidente vial, los reportes preliminares indican que no hubo heridos de consideración, aunque todavía se desconoce si el vehículo se encontraba cumpliendo un servicio médico o se dirigía a atender una emergencia al momento del suceso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las primeras horas de la mañana de este lunes, se registró un accidente de tránsito en el sector conocido como La Toscana, a la salida del municipio de Sonsón. El incidente involucró a una ambulancia adscrita a la red de salud local.

    Según los reportes preliminares desde el lugar de los hechos, el vehículo de emergencia sufrió un percance vial cuyas causas aún están por establecer. Afortunadamente, la información inicial indica que no se presentaron heridos de gravedad entre los ocupantes del vehículo ni terceros involucrados.

    Le puede interesar: Reabren las Casas de Cultura en Medellín y hay talleres de todo para que no se quede en la casa 

    Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han confirmado si la ambulancia se desplazaba para atender una emergencia o si se encontraba realizando un traslado de pacientes hacia otro centro asistencial en el momento del siniestro.

    Personal de apoyo acudió al sitio para evaluar la situación y gestionar la movilidad en este tramo, que comunica a la zona urbana con la vía hacia el Oriente antioqueño. Se espera un informe oficial para determinar si hubo fallas mecánicas o factores climáticos involucrados en el evento.

    ¡Tremendo guarapazo! Una ambulancia y un particular se chocaron saliendo de Sonsón

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.