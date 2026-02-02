Resumen: Una ambulancia adscrita al municipio de Sonsón sufrió un accidente de tránsito la mañana de este 2 de febrero en el sector La Toscana, justo a la salida de la localidad. Pese a la gravedad del incidente vial, los reportes preliminares indican que no hubo heridos de consideración, aunque todavía se desconoce si el vehículo se encontraba cumpliendo un servicio médico o se dirigía a atender una emergencia al momento del suceso.

En las primeras horas de la mañana de este lunes, se registró un accidente de tránsito en el sector conocido como La Toscana, a la salida del municipio de Sonsón. El incidente involucró a una ambulancia adscrita a la red de salud local.

Según los reportes preliminares desde el lugar de los hechos, el vehículo de emergencia sufrió un percance vial cuyas causas aún están por establecer. Afortunadamente, la información inicial indica que no se presentaron heridos de gravedad entre los ocupantes del vehículo ni terceros involucrados.

Le puede interesar: Reabren las Casas de Cultura en Medellín y hay talleres de todo para que no se quede en la casa

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han confirmado si la ambulancia se desplazaba para atender una emergencia o si se encontraba realizando un traslado de pacientes hacia otro centro asistencial en el momento del siniestro.

Personal de apoyo acudió al sitio para evaluar la situación y gestionar la movilidad en este tramo, que comunica a la zona urbana con la vía hacia el Oriente antioqueño. Se espera un informe oficial para determinar si hubo fallas mecánicas o factores climáticos involucrados en el evento.

¡Tremendo guarapazo! Una ambulancia y un particular se chocaron saliendo de Sonsón