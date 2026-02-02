Resumen: Las Casas de Cultura de Medellín reabren este 2 de febrero con talleres gratuitos de danza, música y artes. Conozca las sedes y horarios de atención.

Reabren las Casas de Cultura en Medellín y hay talleres de todo para que no se quede en la casa

Desde este lunes 2 de febrero, Medellín vuelve a vibrar con el arte y la creatividad en sus barrios. La Alcaldía de Medellín anunció la reapertura oficial de la Red de Casas de Cultura, permitiendo que niños, jóvenes y adultos mayores disfruten nuevamente de una oferta variada y totalmente gratuita.

Los 15 equipamientos de la ciudad, que incluyen casas, teatros y oficinas en las UVA, abrirán sus puertas en horario continuo de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., consolidándose como los refugios seguros para el encuentro comunitario.

La inversión para este proyecto no ha sido menor. Entre 2024 y 2025, el Distrito destinó cerca de $16.930 millones para fortalecer estos procesos de formación, y para este 2026, la administración proyecta un presupuesto inicial de $7.200 millones.

Según el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, la meta es superar los 150.000 asistentes registrados en los últimos dos años, invitando a que cada vecino se apropie de estos espacios para aprender danza, actuación, artes plásticas, yoga y hasta tejidos en macramé.

En esta primera etapa, 10 Casas de Cultura ya están operativas en zonas como Popular, Manrique, El Poblado, Santa Elena y Altavista, además de escenarios emblemáticos como el Teatro Carlos Vieco Ortiz. Por otro lado, los músicos y productores locales deberán esperar una semana más, ya que los Estudios Públicos de Grabación (antes llamados Laboratorios de Producción Sonora) retomarán sus actividades a partir del próximo lunes 9 de febrero, ofreciendo equipos de alta gama para el talento de las comunas.

Esta oferta institucional no solo busca el entretenimiento, sino la transformación social a través del diálogo y la memoria. La Red de Casas de Cultura facilita además el préstamo de salones para iniciativas ciudadanas, permitiendo que artistas independientes y grupos locales tengan un lugar digno donde ensayar y crear.

Los interesados en inscribirse a los talleres pueden consultar la programación completa en las redes sociales oficiales de la secretaría o acercarse directamente a la sede más cercana a su hogar para empezar el año con arte y convivencia.

