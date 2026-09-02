¡Tremendo giro judicial! Bad Bunny gana batalla en millonaria disputa por los derechos del reguetón

Resumen: Un juez federal de Estados Unidos desestimó gran parte de una demanda por derechos de autor que involucraba a Bad Bunny y más de 150 artistas por el uso de elementos del dembow en cerca de 2.000 canciones. Aunque el fallo representa una victoria para los demandados, todavía quedan algunos reclamos relacionados con el supuesto uso directo de grabaciones de Steely & Clevie.

Bad Bunny obtuvo un resultado favorable en una extensa disputa por derechos de autor relacionada con uno de los patrones rítmicos asociados al dembow. Un juez federal de Estados Unidos decidió desestimar buena parte de las reclamaciones presentadas contra el cantante y otros artistas del género urbano.

La decisión fue tomada el martes 1 de septiembre por el juez André Birotte Jr., quien reconsideró un fallo emitido en julio y concluyó que los demandantes no habían identificado una obra específica que reuniera los elementos musicales cuya protección pretendían reclamar.

El proceso comenzó en 2021 por iniciativa de Cleveland “Clevie” Browne y los herederos de Wycliffe “Steely” Johnson, integrantes del dúo jamaicano Steely & Clevie. Los demandantes sostienen que su canción ‘Fish Market’, de 1989, está en el origen de determinados componentes rítmicos que posteriormente fueron utilizados ampliamente en el reguetón.

La demanda incluyó a más de 150 artistas y cerca de 2.000 canciones. Entre los nombres mencionados aparecen Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee, Drake, Luis Fonsi, Pitbull y Justin Bieber.

¿Por qué cambió de opinión el juez?

El centro de la controversia estaba en el patrón conocido como “boom-ch-boom-chick”, relacionado con el dembow y presente en numerosas producciones de reguetón.

En julio, Birotte había considerado que un jurado debía determinar si la combinación de elementos musicales podía recibir protección bajo las leyes estadounidenses de derechos de autor. Sin embargo, tras revisar nuevamente el expediente y los argumentos presentados por la defensa de Bad Bunny, el magistrado modificó esa determinación.

El juez concluyó que los demandantes no habían señalado una sola composición protegida que contuviera todos los elementos que buscaban reclamar. Para el tribunal, no era jurídicamente suficiente reunir características tomadas de diferentes canciones y utilizarlas como base para establecer una obra protegible.

“Tras una revisión adicional de los registros, el tribunal concluye que los demandantes no han identificado claramente qué obra con derechos de autor contiene la selección y el arreglo supuestamente protegibles que buscan hacer valer”, escribió Birotte.

Con ese argumento, el juez determinó que los demandantes no podían continuar con esa teoría de infracción, lo que llevó a la desestimación de una parte sustancial del proceso.

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La defensa de Bad Bunny celebró el fallo

La decisión fue recibida favorablemente por los representantes legales del artista. Kenneth D. Freundlich, abogado de Bad Bunny, destacó que el tribunal rechazara la posibilidad de construir el elemento reclamado a partir de diferentes composiciones.

“No se puede registrar un ritmo como derecho de autor reconstruyéndolo a partir de tres canciones diferentes una vez que ya estás en juicio”, dijo Freundlich. “El derecho de autor protege lo que un artista realmente creó, no un collage ensamblado durante el litigio. Eso es lo que el tribunal rechazó hoy”.

La defensa de los artistas había cuestionado previamente el alcance de la demanda y advertido que reconocer los argumentos de los demandantes podría darles un control demasiado amplio sobre elementos utilizados en la música urbana.

Según informó Billboard, los abogados de Bad Bunny habían planteado precisamente que los demandantes estaban utilizando componentes de distintas canciones para sustentar su reclamación.

El caso todavía no termina

Aunque el nuevo fallo representa una victoria para Bad Bunny y los demás artistas afectados por las reclamaciones desestimadas, el litigio no quedó completamente cerrado.

Todavía permanecen algunos reclamos relacionados con el supuesto uso directo de grabaciones de Steely & Clevie. Estas acusaciones son más específicas y no dependen de la misma teoría sobre la protección del patrón rítmico que el juez rechazó en su reciente decisión.

Por ahora, la resolución reduce de manera considerable el alcance de una demanda que llegó a involucrar miles de canciones y a buena parte de los principales nombres de la música urbana.

El fallo también establece un límite importante frente a la pretensión de obtener protección sobre una combinación de elementos musicales que, según el tribunal, no está contenida como tal en una única obra protegida.