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Resumen: WestCol realizó una transmisión desde un bosque junto a El Muñe y Shanty, en la que compartieron historias paranormales y decidieron utilizar una tabla ouija. Durante la actividad comenzaron a escucharse sonidos y posteriormente golpes alrededor de la carpa, situación que generó temor entre los participantes. WestCol incluso compartió su ubicación con personas de su equipo y, ante la tensión, los creadores decidieron abandonar el lugar y finalizar el stream antes de lo previsto.

¡La noche se salió de control! WestCol se llevó tremendo susto tras jugar con la ouija en un campamento

Lo que comenzó como una noche de camping entre amigos terminó con WestCol y otros creadores abandonando el lugar antes de lo previsto, luego de varias situaciones que generaron temor durante una transmisión en vivo.

El creador de contenido decidió realizar un stream desde una zona boscosa, acompañado por El Muñe y Shanty, con quienes buscaba compartir una experiencia diferente. La jornada transcurrió entre conversaciones y anécdotas relacionadas con situaciones paranormales, hasta que apareció una tabla ouija, elemento que terminó generando tensión entre los participantes.

Una noche que tomó otro rumbo

Durante el campamento, los participantes hablaron sobre experiencias relacionadas con fenómenos paranormales, incluyendo temas como espíritus y brujería.

En medio de la conversación, uno de los acompañantes de WestCol sacó de su equipaje una tabla ouija y propuso utilizarla durante la transmisión.

Aunque inicialmente el streamer mostró resistencia, finalmente participaron en la actividad. Poco después comenzaron a escucharse sonidos en los alrededores de la carpa, sin que quienes estaban allí lograran determinar su origen.

La situación aumentó la tensión dentro del grupo. WestCol incluso compartió su ubicación con Luisa Castro y otras personas de su equipo, según se relató durante la transmisión.

Un ruido en el exterior generó el mayor susto

El momento de mayor tensión ocurrió cuando, mientras permanecían dentro de la carpa, se escucharon golpes provenientes del exterior.

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Los integrantes del grupo salieron para comprobar qué estaba ocurriendo. En ese momento también se registraban lluvia y movimiento de las hojas alrededor de la carpa, por lo que no se estableció públicamente cuál habría sido el origen de los sonidos.

Ante lo ocurrido, los creadores decidieron terminar la actividad y abandonar el lugar, poniendo fin al campamento y a la transmisión.

WestCol ya había hablado de experiencias paranormales

Durante el stream, WestCol también contó una experiencia que, según su relato, habría estado relacionada con una presunta situación de brujería.

De acuerdo con lo contado por el creador, habría recurrido a un experto después de experimentar situaciones que le generaban preocupación. Según su relato, posteriormente le habrían dicho que una persona había pagado ocho millones de pesos para causarle daño.

La transmisión terminó con tensión entre los participantes

Después del episodio en el exterior de la carpa, los creadores decidieron retirarse del sitio. Los últimos momentos del stream estuvieron marcados por una discusión entre los integrantes del grupo, relacionada con la decisión de encontrarse en ese lugar durante la madrugada y las condiciones en las que se desarrollaba el campamento.

Finalmente, la actividad llegó a su fin y los participantes abandonaron la zona.

Hasta el momento, no existe una explicación confirmada sobre los sonidos y golpes que provocaron el temor durante la transmisión. Lo ocurrido quedó registrado parcialmente en el contenido compartido por los creadores y generó reacciones entre los usuarios que siguieron el stream.