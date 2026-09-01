¡Tremendo gesto! Netflix donará $600 millones para apoyar al sector audiovisual tras el terremoto

Resumen: Netflix donará $600 millones para apoyar a trabajadores del sector audiovisual afectados por el terremoto en Colombia. La Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE estarán a cargo de identificar a los beneficiarios y distribuir los recursos, mientras la plataforma también triplicará las donaciones realizadas por sus empleados a organizaciones vinculadas con la emergencia.

Netflix anunció una donación de 600 millones de pesos para apoyar a trabajadores del sector audiovisual colombiano que resultaron afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La iniciativa, divulgada por el Ministerio de Cultura, se desarrollará de la mano de la Academia Colombiana de Cine y la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y Audiovisual (ASOCINDE), organizaciones que estarán encargadas de gestionar los recursos y definir su entrega.

Antes de distribuir el dinero, ambas entidades realizarán un censo de afectaciones y necesidades para establecer la situación de los profesionales de la industria y orientar la asignación de las ayudas conforme a sus mecanismos de verificación.

Ana María Londoño, directora de Contenido de Netflix Colombia, explicó el motivo de la decisión:

“Estamos sumamente conmovidos por lo que está sucediendo en Colombia. Frente a una tragedia de esta magnitud, quisimos actuar rápidamente y de la mano de quienes mejor conocen las necesidades del sector audiovisual: la Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE. Con esta donación buscamos apoyar a trabajadores de la industria que se han visto directamente afectados”.

La comunidad audiovisual también aportó durante la emergencia

El anuncio se conoce mientras organizaciones e integrantes del sector audiovisual desarrollan iniciativas de solidaridad tras la emergencia.

La Academia Colombiana de Cine, junto con las academias que integran la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE), puso en marcha el Fondo Internacional de Solidaridad Audiovisual.

Elkin Zair, director ejecutivo de la Academia Colombiana de Cine, resaltó el acompañamiento que la organización busca brindar a los profesionales afectados y reconoció la participación de miembros de la industria en las labores de búsqueda y rescate.

“Ante una emergencia de esta magnitud, nuestro compromiso como academia es acompañar a los profesionales del sector que hoy enfrentan momentos difíciles y contribuir, desde nuestras posibilidades, a su recuperación. Al mismo tiempo, queremos reconocer la labor de quienes, desde el sector audiovisual, han puesto sus equipos, conocimientos y capacidades al servicio de las labores de búsqueda y rescate”.

Desde ASOCINDE, su presidente, Diego F. Ramírez, también destacó la participación de trabajadores de la industria durante la emergencia.

“reconocer y valorar con admiración la solidaridad de muchos de nuestros colegas que, en medio de la calamidad y emergencia, contribuyeron en las labores de rescate con acciones reales y significativas”.

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Ramírez añadió:

“Hoy esa misma solidaridad nos convoca a acompañar a quienes hacen parte de nuestro sector y han sido directamente afectados por esta tragedia, y a contribuir, entre todos, a su recuperación”.

Netflix anunció otra medida de apoyo

Además de la donación de $600 millones, la compañía informó una acción adicional a través de su Programa de Donaciones.

Según el Ministerio de Cultura, Netflix triplicará las contribuciones que sus empleados realicen a organizaciones benéficas relacionadas con la emergencia.

¡Nexflix Colombia se une a la reconstrucción de Colombia! Uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo realizará una donación de $600 millones a la Academia Colombiana de Cine y la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y Audiovisual… pic.twitter.com/xBCvoVQ7GJ — MinCultura Colombia (@mincultura) August 31, 2026

La ministra de Cultura, Paola Holguín, agradeció la participación de la empresa en las acciones de recuperación y destacó el papel de las alianzas entre entidades privadas y organizaciones vinculadas con la atención de la emergencia.

“Este gesto de solidaridad reafirma el papel fundamental que desempeña el sector privado en los momentos que más lo requiere el país y demuestra cómo la articulación de esfuerzos contribuye a la recuperación, al fortalecimiento del sector audiovisual y al desarrollo de Colombia”.

Así se definirá quiénes recibirán la ayuda

La Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE deberán recopilar la información de los profesionales afectados para establecer las necesidades existentes y determinar la asignación de los recursos.

El proceso permitirá contar con un registro de las afectaciones y aplicar los mecanismos de verificación previstos por las dos organizaciones antes de efectuar la entrega.

La donación está dirigida específicamente a trabajadores del sector audiovisual que hayan resultado afectados por el terremoto, mientras que las demás acciones anunciadas buscan ampliar el respaldo a la atención de la emergencia.

De acuerdo con el último balance citado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 22 de agosto, el terremoto dejaba 329 personas fallecidas, 4.600 heridas, 247 desaparecidas y 364 rescatadas.

Con este panorama, el aporte de Netflix se incorpora a las iniciativas de solidaridad surgidas alrededor de la emergencia y estará enfocado en brindar respaldo económico a integrantes de la industria audiovisual que resultaron afectados.