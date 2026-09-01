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Resumen: Karol G y Shakira marcaron un hito para la música colombiana al ocupar simultáneamente el primer y segundo lugar del Top 50 Global de Spotify. El logro se produjo con “BbY WOW”, de Karol G junto a Judeline y rusowsky, en la cima, mientras “Dai Dai”, colaboración de Shakira con Burna Boy, se ubicó en la segunda posición, consolidando la presencia de artistas colombianas en lo más alto del listado mundial.

¡Colombia en lo más alto! Karol G y Shakira lideran el Top 50 Global de Spotify en el primer y segundo lugar

La música colombiana vuelve a tener protagonismo internacional gracias a Karol G y Shakira, quienes aparecen en la parte más alta del Top 50 Global de Spotify con sus respectivas canciones.

El listado ubica a ‘BbY WOW’, de Karol G junto a Judeline y rusowsky, en el primer lugar, mientras que ‘Dai Dai’, colaboración de Shakira con el artista nigeriano Burna Boy, ocupa el segundo puesto.

El resultado representa un momento destacado para ambas artistas, pues sus canciones se encuentran simultáneamente en las dos primeras posiciones de uno de los principales rankings diarios de reproducciones de Spotify.

Karol G llegó al número uno con ‘BbY WOW’

El ascenso de ‘BbY WOW’ ha sido uno de los aspectos más llamativos de este resultado. La canción, que reúne a Karol G con los españoles Judeline y rusowsky, escaló rápidamente en el listado hasta alcanzar el primer puesto.

Según la información publicada por LOS40 Colombia, el tema ingresó al Top 50 Global el 12 de agosto en el puesto 189 y llegó al número uno el 28 de agosto, después de superar a otras canciones que se encontraban en la parte superior del ranking.

La canción hace parte del álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto, el más reciente trabajo discográfico de la cantante colombiana.

Shakira ocupa el segundo lugar

Muy cerca de Karol G aparece Shakira, cuya canción ‘Dai Dai’, grabada junto a Burna Boy, se encuentra en el segundo puesto del listado global consultado.

De esta manera, las dos primeras posiciones están ocupadas por colaboraciones encabezadas por artistas colombianas, un resultado que vuelve a poner a Colombia en el centro de la conversación sobre la música que está alcanzando mayor audiencia a nivel mundial.

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El logro también refleja la vigencia de Shakira dentro de la industria internacional y el alcance que ha conseguido Karol G durante los últimos años.

Un encuentro de dos generaciones de artistas colombianas

El resultado tiene además un componente particular: Shakira y Karol G pertenecen a generaciones diferentes de la música colombiana, pero actualmente coinciden en la cima de un mismo listado internacional.

Shakira construyó su carrera global desde la década de los noventa y logró convertirse en una de las artistas latinoamericanas con mayor reconocimiento internacional. Karol G, por su parte, se consolidó durante la última década como una de las principales representantes de la música urbana y pop latino.

Ahora, ambas coinciden en los primeros lugares del ranking global de Spotify con canciones que, además, son colaboraciones con artistas extranjeros.

Colombia vuelve a aparecer en la cima de Spotify

El resultado de ‘BbY WOW’ y ‘Dai Dai’ también evidencia el alcance internacional que han adquirido las producciones de artistas colombianos.

Spotify ha destacado en los últimos años el crecimiento de la música latina dentro de su plataforma. La compañía señaló en 2025 que la música latina representaba más de una cuarta parte de las reproducciones globales en Spotify, frente al 8 % que representaba una década atrás.

En el caso del listado global, la presencia simultánea de Karol G y Shakira en los primeros puestos convierte a Colombia en protagonista de la jornada musical.

Por ahora, ‘BbY WOW’ permanece en el primer lugar y ‘Dai Dai’ aparece en el segundo del Top 50 Global consultado, un resultado que reúne a dos de las artistas colombianas más reconocidas internacionalmente en la cima del ranking.