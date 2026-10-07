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    • Condenado a 21 años de prisión: atacó con un martillo a su compañera sentimental en Bogotá

    Se demostró además que la víctima fue sometida previamente a un ciclo de violencia física y psicológica

    Publicado por: SoloDuque

    Mató a su exmujer con un martillo en barranquila
    Foto ilustrativa tomada de Wikihow
    Condenado a 21 años de prisión: atacó con un martillo a su compañera sentimental en Bogotá

    Resumen: La Fiscalía presentó elementos de prueba que permitieron establecer, que la víctima fue sometida previamente a un ciclo de violencia física y psicológica.

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    Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 21 años de prisión a un hombre que atentó contra la vida de su pareja sentimental en hechos registrados el 22 de septiembre de 2025, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

    La investigación estableció que el condenado atacó en repetidas ocasiones a su compañera sentimental con un martillo, causándole graves heridas en el rostro.

    Luego de la agresión, el hombre salió del apartamento ubicado en el sector de La Felicidad y entregó las llaves a los guardas de seguridad del conjunto residencial, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional.

    Durante el proceso, la Fiscalía presentó elementos de prueba que permitieron establecer, que la víctima fue sometida previamente a un ciclo de violencia física y psicológica.

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    Por estos hechos fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. El condenado permanece privado de la libertad en un establecimiento carcelario donde cumplirá la pena impuesta.

    Esta decisión es en primera instancia y contra ella proceden lo recursos de ley.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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