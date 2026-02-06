Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8
    ¡Tremendo aguacero! Granizada y fuertes lluvias tiñeron de blanco calles y parques de Bogotá

    Las lluvias provocaron encharcamientos en sectores clave de la ciudad; sin embargo, no se registraron incidentes graves.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Fotos: Tomadas de redes sociales
    Resumen: Este viernes, Bogotá fue afectada por fuertes lluvias y granizadas que tiñeron de blanco calles, parques y colegios, especialmente en Usme, Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero y el norte de la ciudad. Las autoridades alertaron sobre encharcamientos y riesgos para la movilidad, mientras TransMiCable aplicó medidas preventivas y no se reportaron incidentes graves.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Bogotá vivió una jornada de clima inusual este viernes 6 de febrero, cuando una intensa combinación de precipitaciones y granizo impactó distintas zonas de la ciudad, transformando calles y espacios públicos en superficies cubiertas de hielo y generando complicaciones en la movilidad.

    El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó que las lluvias se sintieron con mayor fuerza en localidades como Usme, Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Suba, La Candelaria y Kennedy. En estas zonas las precipitaciones fueron suficientes para generar acumulaciones de agua sobre la vía pública y, en algunos sectores, caída significativa de granizo.

    Las imágenes difundidas por ciudadanos en redes sociales muestran calles, andenes y superficies de colegios completamente cubiertos por una capa blanca de granizo, fenómeno poco común en la ciudad que llamó la atención de residentes y transeúntes.

    Movilidad y transporte afectados temporalmente

    Las autoridades distritales hicieron un llamado a la precaución, especialmente para quienes se movilizaban en vehículo particular, dado que el pavimento mojado y la presencia de granizo redujeron la adherencia y la visibilidad en sectores clave de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que la combinación de lluvia y superficie fría puede aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.

    Foto: Tomadas de redes sociales

    En algunos puntos del sistema de transporte público también se aplicaron medidas preventivas: por ejemplo, el servicio del TransMiCable en Ciudad Bolívar fue temporalmente suspendido ante la presencia de tormenta eléctrica, aunque más tarde se restableció cuando las condiciones climáticas empezaron a mejorar.

    Encharcamientos y acciones de respuesta

    Varias vías de la ciudad registraron encharcamientos que afectaron la circulación, sin que hasta el momento se hayan reportado daños mayores o personas lesionadas a causa de la lluvia o el granizo. El Idiger mantiene un monitoreo constante de la situación, mientras equipos de gestión del riesgo recorren sectores donde la acumulación de agua podría representar un riesgo para la ciudadanía.

    Las autoridades también han recordado la importancia de tomar medidas básicas para protegerse durante tormentas eléctricas y lluvias fuertes, como permanecer en lugares seguros, evitar zonas abiertas o bajo árboles, y mantener despejados los sistemas de drenaje en viviendas y negocios.

    Según observaciones meteorológicas, este tipo de precipitaciones coinciden con patrones climáticos que favorecen tormentas con lluvias intensas en varias regiones del país en esta época del año. Informes complementarios señalan que frentes fríos que afectan al territorio colombiano podrían estar reforzando las precipitaciones en varias zonas andinas y del Caribe, lo que implica un mayor riesgo de lluvias y eventos asociados en los próximos días.

    Foto: Tomadas de redes sociales


    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.