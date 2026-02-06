Resumen: Dos personas fueron capturadas en la localidad de Ciudad Bolívar luego de un procedimiento policial originado por detonaciones en el sector. En el lugar, las autoridades incautaron armas de fuego, munición, un chaleco balístico y más de siete kilos de marihuana, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente.

¡Arsenal y droga en Ciudad Bolívar! Los pillaron disparando al aire, intentaron esconderse y terminaron capturados

Un operativo policial permitió la captura de dos personas y la incautación de armas de fuego, munición, estupefacientes y elementos de uso restringido en la invasión Santa Bibiana, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Los hechos se registraron mientras uniformados del CAI Santo Domingo realizaban labores de patrullaje, registro y control en la zona. Durante el recorrido, los policías escucharon varias detonaciones, lo que activó de inmediato el protocolo de verificación y reacción ante posibles situaciones de riesgo para la comunidad.

Al desplazarse hacia la parte alta del sector, los uniformados observaron a los presuntos responsables. Según el reporte oficial, estas personas intentaron evadir a las autoridades al notar su presencia y huyeron hacia una vivienda cercana, a la cual ingresaron de manera apresurada.

Sin perderlos de vista y con el apoyo de otras patrullas, los policías ingresaron al inmueble y lograron la captura de dos hombres. El procedimiento se desarrolló sin que se reportaran personas lesionadas.

El teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, explicó lo ocurrido:

“En labores de patrullaje, los uniformados de la Policía Nacional escuchan algunos disparos. Por tal motivo, acuden al lugar y observan a una persona con un arma de fuego. Esta persona, al notar la presencia policial, emprende la huida. Se refugia en su propia residencia. Los uniformados inician una persecución y sin perderlo de vista, ingresan a dicha residencia capturando a esta persona y a otro hombre”.

Armas, munición, un chaleco balístico y drogas fueron incautadas en una casa de la invasión Santa Viviana en #CiudadBolívar. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Unos disparos alertaron a nuestras patrullas, que rápidamente ubicaron al responsable, logrando su captura junto a otra persona en esta vivienda. pic.twitter.com/IpzoAmovWu — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 6, 2026

Durante la inspección del inmueble, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, dos armas artesanales tipo ‘changón’, 107 cartuchos de diferentes calibres, un chaleco balístico, un teléfono celular y aproximadamente 7.200 gramos de marihuana, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Los capturados, ambos de 21 años de edad, fueron judicializados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso privativo de prendas militares. Junto con el material incautado, quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que atente contra la seguridad o la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la denuncia es una herramienta clave para fortalecer los procesos investigativos y las acciones contra la criminalidad en la ciudad.