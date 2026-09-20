¡Tremendo accidente en Las Palmas! Un hombre murió tras colisión mientras practicaba gravity bike

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Resumen: Un siniestro vial se registró este domingo en la doble calzada Las Palmas, donde un hombre murió y una mujer resultó herida mientras, al parecer, practicaban gravity bike. El hecho ocurrió en el sector El Zarzal, sentido Rionegro-Medellín, y generó movilidad reducida en la zona mientras Bomberos de Envigado atendía la emergencia.

Un siniestro vial registrado durante la tarde de este domingo 20 de septiembre dejó una persona muerta y otra herida en la doble calzada Las Palmas, en jurisdicción de Envigado.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la tarde, en el kilómetro 12+950, en el sector conocido como El Zarzal, sobre la calzada en sentido Rionegro-Medellín.

De acuerdo con la información preliminar, las dos personas estarían practicando gravity bike cuando se produjo la colisión que terminó con el fallecimiento de un hombre y dejó lesionada a una mujer.

Una persona murió en el lugar

La víctima mortal es un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida oficialmente. Por el momento, no se conocen más detalles sobre él.

La otra persona involucrada es una mujer, quien resultó lesionada y estaba siendo trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

La emergencia fue atendida por Bomberos de Envigado, que llegaron al sitio para adelantar las labores correspondientes tras el siniestro.

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Investigan las circunstancias del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuáles fueron las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

La información conocida hasta ahora señala que el hecho estaría relacionado con la práctica de gravity bike, una actividad que consiste en descender por vías en bicicletas adaptadas, aunque todavía no se ha establecido oficialmente cómo ocurrió el siniestro.

Mientras avanzan las labores de atención y verificación en el lugar, las autoridades deberán establecer las condiciones en las que se presentó la colisión.

Hay afectación en la movilidad

El accidente también generó movilidad reducida en la doble calzada Las Palmas, específicamente en el tramo donde ocurrió la emergencia.

Por ahora, las autoridades mantienen la atención en el sector El Zarzal mientras se adelantan las labores correspondientes y se recopila información sobre lo ocurrido.