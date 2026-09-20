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Resumen: La celebración de Amor y Amistad dejó 541 riñas atendidas por la Policía en el Valle de Aburrá, además de 46 capturas, 884 comparendos y 138 traslados al Centro de Traslado por Protección. Las autoridades también reportaron la incautación de un arma de fuego y destacaron que no se registraron homicidios durante la jornada.

¡Amor y Amistad terminó a los golpes! Medellín registró más de 500 riñas durante la celebración

La celebración de Amor y Amistad en el Valle de Aburrá dejó 541 riñas atendidas por la Policía y alrededor de 1.600 llamadas a la línea 123 relacionadas con hechos de intolerancia.

Para atender estas situaciones, los uniformados mantuvieron presencia en zonas comerciales, parques, corredores viales, establecimientos abiertos al público y otros sectores con alta concentración de personas, donde adelantaron labores preventivas y operativas.

Capturas y comparendos durante la celebración

El balance de la jornada también dejó 46 personas capturadas por diferentes delitos y la incautación de un arma de fuego.

En materia de convivencia, las autoridades impusieron 884 comparendos por comportamientos contrarios a las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El teniente coronel Edisson Pedroza, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que estas medidas hicieron parte de las acciones desarrolladas durante la celebración.

“En materia de convivencia ciudadana, se impusieron 884 comparendos”, señaló el oficial.

Además, 138 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección luego de que los uniformados determinaran que podían estar en riesgo o representar un riesgo para otras personas.

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Una jornada sin homicidios

A pesar de los casos de intolerancia atendidos durante la celebración, las autoridades reportaron que no se registraron homicidios durante la jornada en el Valle de Aburrá.

Pedroza destacó también el comportamiento de los ciudadanos que participaron en las actividades de Amor y Amistad y resaltó la labor preventiva desarrollada por la Policía.

“Continuaremos presentes en las calles”, afirmó el comandante, al referirse a la permanencia de los uniformados para atender las situaciones que puedan afectar la convivencia.

Recomendaciones de la Policía

Después de conocer el balance, las autoridades insistieron en la importancia de resolver las diferencias mediante el diálogo y evitar situaciones relacionadas con el consumo excesivo de alcohol.

También recordaron a la ciudadanía que la línea 123 está disponible para reportar emergencias o hechos que puedan afectar la seguridad.

La celebración dejó así 541 riñas atendidas, cerca de 1.600 llamadas relacionadas con estos casos, 46 capturas, 884 comparendos, 138 traslados al Centro de Traslado por Protección y un arma de fuego incautada, mientras no se reportaron homicidios durante la jornada.