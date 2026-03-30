¡Tremenda tragedia! Joven de 15 años llegó a su colegio a disparar con una escopeta y mató a un compañerito

La mañana de este lunes, lo que debía ser una jornada escolar normal en el colegio Normal Superior N°40 “Mariano Moreno” se transformó en una escena de terror. Un alumno de tercer año, de 15 años de edad, ingresó al establecimiento armado con una escopeta y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un niño de 13 años.

El ataque: “Sorpresa” y pánico en el baño

Según los primeros reportes policiales y testimonios de estudiantes, el agresor logró evadir los controles de seguridad ingresando el arma oculta dentro de una funda de guitarra.

El ataque se habría originado en la planta alta de la institución. Testigos relatan que el joven se dirigió a los baños, donde se encontró con la víctima fatal. Tras efectuar el primer disparo, el atacante salió al hall de entrada y, al grito de “¡Sorpresa!”, continuó disparando de manera indiscriminada.

Víctima fatal: Un estudiante de 13 años.

Heridos: Al menos otros ocho menores resultaron con heridas de diversa gravedad; algunos de ellos fueron lesionados por los disparos y otros sufrieron cortes y contusiones al intentar escapar por las ventanas del edificio.

Reacciones y medidas inmediatas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, calificó el hecho como algo “nunca antes visto” en la región. Las autoridades provinciales, incluyendo los ministros de Educación, Seguridad y Justicia, se desplazaron al lugar para coordinar la asistencia a las familias y supervisar la investigación.

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“La tuve que sentar para que me contara porque no paraba de llorar. Los chicos dicen que el arma estaba camuflada en un estuche de guitarra para que nadie se diera cuenta”, declaró una madre a medios locales mientras retiraba a su hija del colegio acordonado.

Perfil del agresor

Compañeros del joven expresaron su total asombro ante lo sucedido. Lo describieron como un chico “amable, gracioso y buena onda” que jugaba al básquet y no había mostrado signos de violencia previos. Sin embargo, las autoridades investigan ahora si el menor era víctima de bullying o si atravesaba conflictos familiares que pudieran haber detonado la tragedia.

Situación actual: La escuela ha declarado asueto y duelo por tiempo indeterminado, suspendiendo todas las actividades de la semana. El agresor se encuentra bajo custodia de las autoridades de menores, mientras la Policía de Investigaciones realiza el peritaje de las cámaras de seguridad y toma declaraciones para esclarecer el origen del arma.

¡Tremenda tragedia! Joven de 15 años llegó a su colegio a disparar con una escopeta y mató a un compañerito