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    Fico Gutiérrez defiende a Hidroituango tras nuevo proceso de la Anla

    Federico Gutiérrez salió al paso de las nuevas movidas de la Anla contra Hidroituango.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fico Gutiérrez defiende a Hidroituango tras nuevo proceso de la Anla
    Foto de archivo.
    Fico Gutiérrez defiende a Hidroituango tras nuevo proceso de la Anla

    Resumen: Federico Gutiérrez arremete contra la Anla tras nuevo proceso sancionatorio a Hidroituango. El alcalde denuncia "odio contra Antioquia".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras el reciente anuncio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sobre la apertura de un nuevo proceso sancionatorio contra la sociedad Hidroeléctrica Ituango, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de sus canales oficiales para sentar su posición frente al manejo del proyecto energético.

    La decisión de la autoridad ambiental se fundamenta en presuntos incumplimientos relacionados con el control de caudales y el aprovechamiento forestal en el vaso del embalse, lo que motivó una respuesta inmediata por parte del mandatario local, quien defendió la gestión técnica de EPM en la zona de influencia.

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    Gutiérrez utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con lo que considera un ataque sistemático contra Antioquia y su infraestructura clave.

    En sus declaraciones, el alcalde enfatizó que la hidroeléctrica ha sido recuperada de manejos administrativos anteriores y que su operación actual es lo que ha evitado que Colombia caiga en un racionamiento de energía en medio de la crisis climática.

    Para el mandatario, el proyecto es hoy una empresa eficiente que ha logrado resistir presiones políticas y técnicas, asegurando que se mantendrán en una postura de defensa y resistencia frente a los procesos que lidera el Gobierno Nacional.

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    Gutiérrez fue enfático al señalar que, mientras desde su administración se trabaja por fortalecer la soberanía energética del país, las constantes sanciones y auditorías parecen tener un trasfondo que va más allá de lo técnico.

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