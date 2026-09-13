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Resumen: Lady Gaga habría dado a luz a su primer hijo junto a Michael Polansky, según reportes de People y Page Six. La cantante fue captada en el norte de California cargando al bebé y acompañada por su pareja. La llegada del pequeño ocurre después de que Gaga hablara públicamente sobre su deseo de convertirse en madre. Por ahora, no se conocen el nombre, sexo ni la fecha exacta de nacimiento, y la artista aún no ha confirmado oficialmente la noticia.

¡Tremenda sorpresa! Lady Gaga habría dado a luz a su primer hijo y estas son las primeras imágenes

Lady Gaga inició una nueva etapa personal con el nacimiento de su primer hijo junto a Michael Polansky, según confirmaron fuentes citadas por People y Page Six.

La noticia trascendió después de que la cantante fuera vista en el norte de California durante un paseo con el bebé. En las imágenes difundidas aparece junto a Polansky y Alexandra Trustman, representante de la artista.

Aunque la llegada del bebé ya fue reportada por estos medios, la pareja no ha revelado públicamente su nombre, sexo ni la fecha exacta de nacimiento. Tampoco se ha conocido un anuncio oficial de la cantante sobre el nacimiento.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Gaga había hablado de su deseo de ser madre

La maternidad era un proyecto que Lady Gaga había mencionado en diferentes entrevistas. La artista, cuyo nombre es Stefani Germanotta y tiene 40 años, había contado que quería formar una familia y que convertirse en madre hacía parte de sus planes personales.

En marzo de 2025, durante una entrevista con The New York Times, explicó que anteriormente había sentido dudas frente a la maternidad, pero que su perspectiva había cambiado.

“Estoy emocionada por ser madre. Antes tenía mucha aprensión al respecto”, afirmó.

Su intención también quedó registrada en una entrevista con Access Hollywood, donde expresó:

“A veces también estoy en una especie de guerra conmigo misma mientras me preparo para, con suerte, convertirme en madre pronto”, explicó.

Además, durante una aparición en The Late Show with Stephen Colbert, Gaga describió la maternidad como el que esperaba que fuera su próximo “papel protagonista” en la vida.

La historia de Lady Gaga y Michael Polansky

La relación entre Gaga y Michael Polansky comenzó en 2019 y se hizo pública en febrero de 2020. La pareja mantuvo su vínculo mientras la cantante continuaba con sus proyectos musicales y cinematográficos.

El compromiso llegó en 2024. Durante los Juegos Olímpicos de París, Gaga presentó a Polansky como su prometido ante Gabriel Attal, quien entonces ocupaba el cargo de primer ministro de Francia.

Polansky tiene formación en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación por Harvard y ha desarrollado su carrera en los campos de la tecnología y la medicina. Es director ejecutivo de The Parker Group, organización vinculada a los intereses empresariales, de inversión y filantrópicos de Sean Parker.

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También dirige el Instituto Parker de Inmunoterapia contra el Cáncer y participa en Haus Labs, la marca de cosméticos asociada con Lady Gaga.

Según la información suministrada, la pareja se conoció a través de Cynthia Germanotta, madre de la cantante y directora de la Fundación Born This Way.

La llegada del bebé ocurre después de un año de actividad artística

El nacimiento llega después de un periodo de importantes proyectos profesionales para Gaga.

En abril, la cantante concluyó su gira mundial Mayhem Ball, vinculada con su álbum Mayhem. A comienzos de 2026, este trabajo obtuvo el Grammy a mejor álbum pop vocal.

Durante este año también participó como invitada en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny. Allí interpretó una versión en salsa de Die With A Smile, su colaboración con Bruno Mars, y compartió escenario con el artista puertorriqueño.

Su trayectoria también incluye varios trabajos cinematográficos. Gaga protagonizó junto a Joaquin Phoenix Joker: Folie à Deux y participó en Nace una estrella, película que realizó junto a Bradley Cooper. Por esta última recibió el Óscar a mejor canción original por Shallow.

El nacimiento representa el comienzo de una etapa que la cantante había expresado durante años que esperaba vivir, mientras continúa combinando su faceta artística con su nueva vida familiar.