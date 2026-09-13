Resumen: Cristian Vélez fue elegido como la nueva voz de La Banda del Aventurero tras una convocatoria nacional que reunió a 1.750 aspirantes. El cantante antioqueño superó varias etapas de selección y quedó entre los tres finalistas, en un proceso que buscaba una voz con identidad propia para interpretar el repertorio de la agrupación.

¡Nuevo capítulo! La Banda del Aventurero presenta al cantante que continuará con el legado de Yeison Jiménez

La Banda del Aventurero tiene nueva voz. Después de varios meses de búsqueda, Cristian Vélez fue elegido para asumir el papel de vocalista principal de la agrupación que acompañó a Yeison Jiménez durante su carrera musical.

La elección pone fin al proceso que comenzó con una convocatoria abierta a cantantes de diferentes regiones de Colombia y que posteriormente se convirtió en el reality La Banda del Aventurero. La competencia buscaba encontrar un intérprete capaz de asumir el repertorio que hizo parte de la trayectoria del artista fallecido, pero con una identidad propia.

Vélez, de origen antioqueño, cuenta con experiencia en música popular, norteña y ranchera. También ha mostrado interpretaciones de vallenato en sus redes sociales y ha compartido escenario con Luis Alfonso.

Una convocatoria que comenzó con 1.750 aspirantes

La búsqueda tuvo varias etapas. En total, 1.750 personas se inscribieron en la convocatoria nacional. De ese grupo fueron seleccionados 140 cantantes, quienes avanzaron en el proceso de audiciones.

Después de tres días de pruebas, la competencia llegó a una última fase con tres finalistas. La decisión estuvo en manos de un jurado conformado por Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez; Rafael Muñoz, mánager del artista; la presentadora Diva Jessurum y el productor musical Yohan Úsuga. Los integrantes de la banda también hicieron parte del proceso de selección.

Uno de los criterios planteados durante la convocatoria fue que el nuevo cantante no debía convertirse en una imitación de Yeison Jiménez. La búsqueda estaba orientada a encontrar una voz con potencia y capacidad interpretativa, pero que también tuviera una identidad propia para asumir las canciones que hacen parte del repertorio de la agrupación.

Con la elección de Vélez, esa búsqueda llegó a su última etapa y la banda ya tiene definido al artista que ocupará el lugar principal frente al público.

“Uno de los capítulos más importantes de mi vida”

La noticia también fue compartida por el propio Cristian Vélez en sus redes sociales. Tras conocer la decisión, el cantante publicó un mensaje en el que expresó lo que representa para él haber sido escogido.

“Un sueño que comenzó con una ilusión y hoy se convierte en uno de los capítulos más importantes de mi vida”, escribió Vélez.

En la misma publicación etiquetó la cuenta oficial de El Aventurero y utilizó la frase “Con el corazón”, en referencia al proyecto musical.

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Su llegada ocurre meses después de la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. El siniestro también cobró la vida de cinco personas que lo acompañaban.

Tras la tragedia, la agrupación decidió continuar con los compromisos que ya estaban pactados y mantener activo el proyecto musical. Sin embargo, la banda permaneció durante un tiempo sin una voz principal, mientras avanzaba el proceso para definir quién asumiría ese papel.

Una nueva voz para el repertorio de Yeison Jiménez

La decisión de buscar un nuevo vocalista generó diferentes reacciones entre los seguidores del artista. Parte de la discusión estuvo relacionada con la posibilidad de que la incorporación de otra voz pudiera interpretarse como un intento de reemplazar a Yeison Jiménez.

Ante esas críticas, Sonia Restrepo defendió la iniciativa y explicó que el propósito no era suplantar al cantante, sino encontrar una nueva voz para continuar con la banda y su repertorio. La controversia también había sido registrada por El Colombiano durante el desarrollo del reality.

Ahora, con Cristian Vélez como vocalista, La Banda del Aventurero comienza una etapa diferente. El cantante antioqueño tendrá a su cargo la interpretación de las canciones que hicieron parte de la trayectoria de Jiménez, mientras la agrupación continúa su camino con una voz distinta y una identidad propia.

La elección marca así el cierre de una convocatoria que reunió a cientos de intérpretes y el comienzo de un nuevo capítulo para una banda estrechamente ligada a la carrera musical de Yeison Jiménez.