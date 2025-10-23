¡Tremenda mansión! Así fue como capturaron al sobrino de la periodista asesinada en Envigado

Resumen: Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) impuso medida de internamiento preventivo en centro de reclusión a un adolescente de 17 años, señalado como el determinador del asesinato de la profesora y periodista María Victoria Correa y su abuela en Envigado. La Fiscalía determinó que el móvil fue el interés por una herencia millonaria y que el menor contrató a los sicarios.

La Fiscalía General de la Nación ha logrado un avance decisivo en el esclarecimiento del ataque sicarial que cobró la vida de dos mujeres en Envigado, entre ellas la periodista María Victoria Correa, en marzo pasado. Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) impuso medida de internamiento preventivo en un centro especial de reclusión contra un adolescente de 17 años, señalado de haber actuado como determinador del crimen.

Los hechos ocurrieron el 28 de marzo de 2025, cuando sicarios ingresaron a un establecimiento comercial en zona urbana de Envigado y asesinaron a la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez, y a su hermana, Nohelia, quien era abuela del menor procesado. Una tercera hermana, de 73 años, resultó gravemente herida en el ataque.

Móvil del Crimen: Herencia Millonaria

Las labores de investigación, lideradas por una fiscal de la Seccional Medellín con apoyo del CTI y la Policía Nacional, lograron establecer que el adolescente habría contratado a los sicarios a través de un tercero. El móvil del macabro suceso estaría relacionado con el interés de acceder a un dinero representado en millonarias propiedades ubicadas en el sur del Valle de Aburrá, y por las cuales se habría pagado una suma superior a los 100 millones de pesos a los ejecutores.

El presunto menor infractor fue aprehendido el pasado 22 de octubre en una finca del corregimiento Llano Grande de Rionegro (Antioquia). Durante la diligencia, las autoridades incautaron dos manuscritos con información relevante para el caso y 24 proyectiles de diferente calibre.

La fiscal de la Unidad de Responsabilidad para Adolescentes (URPA) le imputó los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, en calidad de determinador. El adolescente no se allanó a los cargos.

Es de resaltar que, por los mismos hechos, tres autores materiales del crimen (alias «Gafas», alias «Cali» y alias «El Mello») fueron condenados a 17 años y 6 meses de prisión el pasado 14 de octubre, luego de llegar a un acuerdo judicial con la Fiscalía. Con la judicialización del menor, la Fiscalía se acerca al cierre total de la investigación sobre los autores materiales e intelectuales del doble asesinato.

