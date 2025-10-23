El FBI reveló los detalles de una masiva operación de apuestas ilegales y fraude deportivo que ha conmocionado a la NBA y al mundo del deporte estadounidense.

En una conferencia de prensa, el FBI anunció el arresto de 30 personas, incluidos jugadores y entrenadores actuales y anteriores de la NBA.

Esto en el marco de dos acusaciones federales separadas que involucran a la mafia italiana, manipulación de partidos y partidas de póker clandestinas amañadas con alta tecnología.

Entre los 30 arrestados se encuentran los exjugadores y entrenadores de la NBA Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones.

Trece de los detenidos están vinculados a la mafia italiana, específicamente a La Cosa Nostra.

La redada culmina una investigación de cuatro años que abarcó 11 estados e involucra cargos que incluyen juegos de azar ilegales, fraude electrónico y extorsión.

«Parece una película de Hollywood, pero es real», comentó uno de los agentes del FBI sobre la magnitud del escándalo. Las víctimas han perdido al menos $7 millones.

La primera acusación formal, denominada «Operación Nada Más Que Red», se centra en un esquema de corrupción deportiva que explotó información privilegiada sobre jugadores y equipos de la NBA.

¡Si por acá llueve! Más de 30 personas, incluidos jugadores de la NBA, capturadas en Estados Unidos por apuesta ilegales

Seis acusados utilizaron sus contactos para realizar apuestas basadas en información confidencial, embolsándose decenas de miles de dólares por apuesta.

El FBI afirmó que el jugador de la NBA, Terry Rozier, informó a los acusados que abandonaría un partido el 23 de marzo de 2023 debido a una lesión.

Los acusados apostaron más de $200,000 «por debajo de la apuesta inicial», y Rozier se retiró a los nueve minutos.

Las ganancias, que ascendieron a decenas de miles de dólares, fueron contadas con Rozier en su casa, dijeron los investigadores.

La investigación también apunta a que el exjugador de los Raptors, Jontay Porter, fue supuestamente amenazado para participar en el esquema de apuestas debido a deudas de juego.

Los equipos sobre los que se apostó incluyen a los Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y los Toronto Raptors.

How can Terry Rozier possibly defend this?pic.twitter.com/B7rEtDxSU1 — Hoops (@HoopMixOnly) October 23, 2025

