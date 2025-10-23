¡Si por acá llueve! Más de 30 personas, incluidos jugadores de la NBA, capturadas en Estados Unidos por apuesta ilegales

Minuto30
    NBA se sacude: FBI arresta 30 personas, incluidos jugadores y entrenadores, por operación de apuestas ilegales vinculadas a la mafia. Foto: Tomada de video de redes sociales para ilustrar
    Resumen: El FBI ha revelado detalles de una operación masiva de fraude deportivo y apuestas ilegales, denominada "Operación Nada Más Que Red", que ha resultado en el arresto de 30 personas, incluyendo exjugadores y entrenadores de la NBA como Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones. La trama, que se extendió por cuatro años y 11 estados, implica cargos de fraude electrónico, extorsión y juegos de azar ilegales, con pérdidas de al menos $7 millones para las víctimas, y cuenta con vínculos directos con la mafia italiana, La Cosa Nostra. La investigación ha sacado a la luz un esquema de corrupción deportiva en el que se usó información privilegiada, como la supuesta lesión y posterior retiro temprano del partido de Terry Rozier, para realizar apuestas millonarias, y que también involucra al exjugador Jontay Porter, quien habría sido forzado a participar por deudas de juego.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El FBI reveló los detalles de una masiva operación de apuestas ilegales y fraude deportivo que ha conmocionado a la NBA y al mundo del deporte estadounidense.

    En una conferencia de prensa, el FBI anunció el arresto de 30 personas, incluidos jugadores y entrenadores actuales y anteriores de la NBA.

    Esto en el marco de dos acusaciones federales separadas que involucran a la mafia italiana, manipulación de partidos y partidas de póker clandestinas amañadas con alta tecnología.

    Entre los 30 arrestados se encuentran los exjugadores y entrenadores de la NBA Chauncey Billups, Terry Rozier y Damon Jones.

    Trece de los detenidos están vinculados a la mafia italiana, específicamente a La Cosa Nostra.

    La redada culmina una investigación de cuatro años que abarcó 11 estados e involucra cargos que incluyen juegos de azar ilegales, fraude electrónico y extorsión.

    «Parece una película de Hollywood, pero es real», comentó uno de los agentes del FBI sobre la magnitud del escándalo. Las víctimas han perdido al menos $7 millones.

    La primera acusación formal, denominada «Operación Nada Más Que Red», se centra en un esquema de corrupción deportiva que explotó información privilegiada sobre jugadores y equipos de la NBA.

    Seis acusados utilizaron sus contactos para realizar apuestas basadas en información confidencial, embolsándose decenas de miles de dólares por apuesta.

    El FBI afirmó que el jugador de la NBA, Terry Rozier, informó a los acusados que abandonaría un partido el 23 de marzo de 2023 debido a una lesión.

    Los acusados apostaron más de $200,000 «por debajo de la apuesta inicial», y Rozier se retiró a los nueve minutos.

    Las ganancias, que ascendieron a decenas de miles de dólares, fueron contadas con Rozier en su casa, dijeron los investigadores.

    La investigación también apunta a que el exjugador de los Raptors, Jontay Porter, fue supuestamente amenazado para participar en el esquema de apuestas debido a deudas de juego.

    Los equipos sobre los que se apostó incluyen a los Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y los Toronto Raptors.

