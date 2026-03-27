Resumen: AKT Motos presentó la nueva NKD 125 Classic V3, una edición especial que busca consolidar el liderazgo del modelo más vendido en Bogotá durante 2025. Esta versión, que mantiene el confiable motor CGR de la marca, destaca por un diseño de estética retro con detalles exclusivos como pintura Negro Dark Flame, rines dorados Murelli y llantas Dunlop, con un precio de salida de $6.090.000. Según Alejandro Jaramillo, líder de categoría de AKT, el lanzamiento apuesta por la personalización y la relación costo-beneficio para seguir respondiendo a la alta demanda del segmento de baja cilindrada en el mercado colombiano.

¡Tremenda joyita! AKT lanzó su edición especial de la emblemática NKD, una de las motos más vendidas en el país

AKT Motos presentó la nueva NKD 125 Classic V3, una edición especial de uno de los modelos más populares en Colombia.

Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la NKD fue la motocicleta más vendida en Bogotá durante 2025, con 13.777 unidades registradas, alcanzando una participación del 26% en el segmento de 0 a 125 cc.

Esta nueva versión mantiene el motor CGR, reconocido por su confiabilidad y trayectoria en el país, con presencia en cerca de un millón de motocicletas durante los 22 años de historia de la marca.

El modelo ha logrado posicionarse por su relación costo–beneficio, su versatilidad para la movilidad diaria y su capacidad de adaptación tanto en entornos urbanos como rurales. Además, se destaca por sus opciones de personalización, un aspecto cada vez más valorado por los usuarios.

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En esta edición especial, la NKD incorpora cambios en diseño y equipamiento. Entre ellos, un tanque con pintura Negro Dark Flame con un efecto rojo cereza visible que se manifiesta de manera sutil según la incidencia de la luz, aportando un rasgo distintivo a esta versión.

El modelo incorpora además un kit de calcomanías especiales “California Retro Sunset”, rines de aluminio en color dorado marca Murelli y llantas Dunlop

También incluye detalles de estilo retro como protector de farola metálico tipo persiana, defensa tubular, guardabarros delantero plástico, fuelle de caucho en la suspensión delantera, manubrio de aluminio y direccionales halógenas de estilo retro, manteniendo la configuración mecánica que ha caracterizado históricamente a esta referencia.

“Esta edición especial mantiene los atributos que han consolidado a la NKD en el mercado, incorporando elementos de diseño inspirados en el estilo retro, sin perder de vista la funcionalidad y accesibilidad”, señaló Alejandro Jaramillo, Líder de Categoría Sport de AKT Motos.

En cuanto a precio, la NKD 125 tiene un valor base de $5.490.000, mientras que la NKD Classic V3 – Edición Especial se comercializa desde $6.090.000.

Con este lanzamiento, AKT amplía su portafolio en el segmento de motocicletas de baja cilindrada, el más relevante del mercado colombiano en términos de volumen, participación y demanda, y continúa desarrollando soluciones que responden a las necesidades de movilidad del país, orientadas a facilitar el desplazamiento diario de miles de colombianos.

¡Tremenda joyita! AKT lanzó su edición especial de la emblemática NKD, la moto más vendida en Bogotá