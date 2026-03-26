Lluvias provocan cierres en vías nacionales y afectan a 10 departamentos

Resumen: Las fuertes lluvias siguen generando estragos en la movilidad del país. Actualmente hay 5 cierres totales y 22 parciales en vías nacionales que afectan al menos 10 departamentos.

Las intensas precipitaciones que se han registrado en el país siguen generando graves afectaciones en la movilidad. Según la Policía Nacional, actualmente se reportan 5 cierres totales y 22 cierres parciales en importantes corredores viales de al menos 10 departamentos.

Los cierres en vías por lluvias obedecen principalmente a deslizamientos de tierra, caída de rocas, pérdida de banca y daños estructurales en puentes, situaciones que han obligado a restringir el tránsito para evitar emergencias mayores.

Uno de los puntos más críticos se presenta en el departamento de Nariño, donde permanece cerrado totalmente el corredor Rumichaca – Pasto, en el sector Tablón Obraje, debido a la pérdida total de la banca.

En Antioquia, específicamente en la región de Urabá, también hay cierre total en el municipio de San Juan de Urabá por afectaciones estructurales en un puente vehicular, lo que agrava los cierres en vías por lluvias en esta zona del país.

El panorama también es complejo en Córdoba, donde se reportan dos cierres totales: uno en la vía Puerto Rey – Montería por fractura de un puente en el sector Jalisco, y otro en la vía Tuchín – Momil, donde colapsó una estructura tras las fuertes precipitaciones.

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En el departamento de Magdalena, la vía Santa Marta – Palomino presenta paso restringido por daños en el puente Mendihuaca, mientras que en regiones como Santander, Huila, Risaralda y Casanare se mantienen cierres parciales a un carril por deslizamientos y caída de material.

Las autoridades insistieron en el llamado a la ciudadanía para tomar precauciones, ya que los cierres en vías por lluvias podrían aumentar debido a la variabilidad del clima.

Recomiendan planear los viajes con anticipación, evitar transitar durante lluvias intensas, reducir la velocidad y acatar las indicaciones de los uniformados en carretera.

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