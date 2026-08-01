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Resumen: La Fiscalía descubrió una presunta red que alquilaba inmuebles en Bogotá, Mosquera y Funza para luego ofrecerlos en venta como si sus integrantes fueran los propietarios. La organización habría usado redes sociales para contactar compradores y documentos falsificados para aparentar legalidad. La investigación documentó al menos seis casos ocurridos entre noviembre de 2025 y abril de 2026 y permitió judicializar a dos presuntos integrantes, a quienes les fueron imputados varios delitos relacionados con las presuntas estafas.

¡Tremenda estafa! Alquilaban casas, se hacían pasar por dueños y las ofrecían en venta

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una presunta organización que habría utilizado inmuebles arrendados para engañar a personas interesadas en comprar vivienda o propiedades rurales en Bogotá, Mosquera y Funza.

Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Durante ese periodo, la Fiscalía documentó al menos seis eventos delictivos en los que los propietarios legítimos de los bienes fueron suplantados y, según la investigación, nunca ofrecieron sus propiedades en venta.

Como resultado de las labores adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron identificados y judicializados dos presuntos integrantes de esta estructura.

Así funcionaba el engaño

La organización habría utilizado redes sociales para promocionar inmuebles que supuestamente estaban disponibles para la venta. Las publicaciones estaban dirigidas a personas interesadas en adquirir vivienda o finca raíz.

Después de establecer contacto con los posibles compradores, los involucrados coordinaban visitas para mostrar las propiedades y avanzar en las negociaciones.

Según la investigación, para hacer posible este engaño, previamente tomaban los inmuebles en arriendo y posteriormente se presentaban como sus propietarios ante los interesados.

De esta manera, buscaban dar apariencia de legitimidad a las operaciones y generar confianza entre quienes pretendían adquirir los bienes.

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Documentos falsos para respaldar las supuestas ventas

La Fiscalía estableció que el mecanismo habría incluido el uso de documentación fraudulenta para reforzar la apariencia de legalidad de las transacciones.

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De acuerdo con los investigadores, la estructura habría contado con la presunta participación de empleados de notarías para elaborar documentos falsos y utilizar sellos falsificados.

Entre los documentos mencionados en la investigación están certificados de tradición y libertad, que habrían sido empleados para inducir a error a los compradores y respaldar las negociaciones sobre propiedades cuyos dueños reales no las habían puesto en venta.

Los delitos imputados

Tras las labores investigativas, dos presuntos integrantes fueron judicializados. Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, según la presunta responsabilidad individual, varios delitos relacionados con los hechos investigados.

Actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación dejaron al descubierto una red delincuencial dedicada a la venta fraudulenta de inmuebles en Bogotá, Mosquera y Funza, promocionados a través de redes sociales. Para ganarse la confianza de las víctimas,… pic.twitter.com/yF54sHdVtx — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 31, 2026

Los cargos corresponden a concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público.

La imputación corresponde a las conductas que la Fiscalía atribuye preliminarmente a los investigados y no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal.

El proceso busca esclarecer la participación de los involucrados en los seis eventos documentados y establecer las circunstancias en las que se habrían desarrollado las presuntas ventas fraudulentas en Bogotá, Mosquera y Funza.