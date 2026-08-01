Resumen: La Policía capturó a ocho presuntos integrantes de una banda dedicada al fleteo en Bogotá. Incautaron armas, munición y celulares.

Capturan a ocho presuntos integrantes de una banda de fleteros en Bogotá

La Policía Nacional propinó un nuevo golpe contra el fleteo en Bogotá tras capturar a ocho personas señaladas de integrar una presunta estructura delincuencial dedicada al hurto en sectores comerciales y bancarios de la localidad de Usaquén.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Toberín, luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades a través de la línea de emergencia sobre la presencia de personas con comportamientos sospechosos. Gracias a la información suministrada, los uniformados lograron ubicar a los presuntos implicados y ejecutar el operativo.

Según la Policía, los capturados se movilizaban en un taxi y una camioneta tipo van, vehículos que, al parecer, utilizaban para desplazarse por diferentes sectores de la ciudad y evadir los controles mientras cometían los hechos delictivos.

Durante las diligencias fueron incautados dos revólveres, munición de diferentes calibres y ocho teléfonos celulares, elementos que quedaron en poder de las autoridades y serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.

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Las autoridades señalaron que la investigación no termina con estas capturas. Los investigadores buscan establecer si los detenidos estarían vinculados con otros casos de fleteo y hurtos ocurridos recientemente en Bogotá, especialmente contra clientes del sistema financiero y posibles robos a carros de valores.

Los ocho presuntos fleteros fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Mientras avanza el proceso judicial, la Policía continúa recopilando pruebas para determinar el alcance de las actividades de esta presunta organización criminal.

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