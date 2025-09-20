Resumen: Una joven de Medellín fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana gracias a la alerta de un familiar en una aplicación de Migración Colombia.

Rescatan a joven paisa de una red de trata de personas en República Dominicana

Una joven estudiante de Medellín fue rescatada en la República Dominicana, luego de haber caído en una red de trata de personas.

La víctima, atraída por la promesa de dinero fácil como trabajadora sexual en el país caribeño, se vio envuelta en una pesadilla de explotación y violencia de la que solo pudo escapar gracias a un familiar que activó una alerta en la aplicación LibertApp de Migración Colombia.

Según el relato de la víctima, al llegar a la isla le exigieron una deuda de $3.500 dólares que no podía pagar, a pesar de haber pagado 513 dólares.

Además de los maltratos y humillaciones, le quitaron sus documentos y fue testigo de actos de extrema violencia contra otras mujeres. La joven indicó a las autoridades que se dejó llevar por la ambición sin saber que la oferta de trabajo era una trampa mortal.

La joven paisa logró contactar a su familia en Colombia, quienes de inmediato utilizaron el botón de pánico de la aplicación de Migración Colombia.

Esta alerta crucial permitió obtener la ubicación en tiempo real de la víctima, lo que a su vez facilitó la coordinación entre las autoridades colombianas y dominicanas para desplegar un operativo en Santo Domingo.

El operativo exitoso rescate de trata de persona demuestra la importancia de la tecnología en la lucha contra este delito.

La entidad de migración destacó la efectividad de la aplicación, con la que se ha logrado rescatar a 45 víctimas de trata de personas, la mayoría de ellas mujeres, quienes han sido engañadas y explotadas bajo promesas de un futuro mejor.

