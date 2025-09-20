¡Ojo! Medellín tendrá cierres viales este domingo en varios sectores
Foto de cortesía.
¡Ojo! Medellín tendrá cierres viales este domingo en varios sectores

Resumen: Este domingo habrá cierres viales en Medellín por el Clásico RCN 2025 y la carrera atlética Nuestro Compromiso es Colombia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La ciudad de Medellín vivirá este domingo 21 de septiembre una jornada deportiva con cierres viales en distintos sectores, debido a la realización de una etapa del Clásico RCN 2025 y la carrera atlética Nuestro Compromiso es Colombia.

La Secretaría de Movilidad anunció que dispondrá de agentes de tránsito en los puntos de mayor afluencia para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades.

El Clásico RCN se disputará entre las 8:30 a.m. y la 1:10 p.m. con un recorrido que ingresará por la calle 60 con carrera 121, se conectará con la canalización de la quebrada La Iguaná y finalizará en el Cerro El Volador.

Lea también: ¡Qué muchas gracias, dijo Guede! el argentino no será el nuevo DT de Atlético Nacional

Entre los corredores afectados están la calle 60 entre las carreras 121 y 80, la calle 58 entre las carreras 110 y 98A, la calle 62 entre las carreras 98A y 85, la calle 55 entre las carreras 77B y 65, y la carrera 65 entre las calles 57 y 67.

Por su parte, la carrera Nuestro Compromiso es Colombia 2025 se realizará de 6:30 a 8:10 a.m. en las comunas 11 (Laureles), 12 (La América) y 7 (Robledo).

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los cierres principales estarán en la calle 50, entre las carreras 74 y 79 en la calzada norte sentido oriente–occidente.

Además, habrá restricciones desde las 4:00 hasta las 10:30 a.m. para el montaje y desmontaje de la tarima.

La Secretaría de Movilidad pidió a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones atender las indicaciones de los agentes de tránsito, respetar la señalización y planear con anticipación sus recorridos.

¡Ojo! Medellín tendrá cierres viales este domingo en varios sectores

Foto de cortesía.

Más noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad