¡Ojo! Medellín tendrá cierres viales este domingo en varios sectores

Resumen: Este domingo habrá cierres viales en Medellín por el Clásico RCN 2025 y la carrera atlética Nuestro Compromiso es Colombia.

La ciudad de Medellín vivirá este domingo 21 de septiembre una jornada deportiva con cierres viales en distintos sectores, debido a la realización de una etapa del Clásico RCN 2025 y la carrera atlética Nuestro Compromiso es Colombia.

La Secretaría de Movilidad anunció que dispondrá de agentes de tránsito en los puntos de mayor afluencia para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades.

El Clásico RCN se disputará entre las 8:30 a.m. y la 1:10 p.m. con un recorrido que ingresará por la calle 60 con carrera 121, se conectará con la canalización de la quebrada La Iguaná y finalizará en el Cerro El Volador.

Entre los corredores afectados están la calle 60 entre las carreras 121 y 80, la calle 58 entre las carreras 110 y 98A, la calle 62 entre las carreras 98A y 85, la calle 55 entre las carreras 77B y 65, y la carrera 65 entre las calles 57 y 67.

Por su parte, la carrera Nuestro Compromiso es Colombia 2025 se realizará de 6:30 a 8:10 a.m. en las comunas 11 (Laureles), 12 (La América) y 7 (Robledo).

Los cierres principales estarán en la calle 50, entre las carreras 74 y 79 en la calzada norte sentido oriente–occidente.

Además, habrá restricciones desde las 4:00 hasta las 10:30 a.m. para el montaje y desmontaje de la tarima.

La Secretaría de Movilidad pidió a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones atender las indicaciones de los agentes de tránsito, respetar la señalización y planear con anticipación sus recorridos.

