Inteligencia militar detectó movilidad de cabecillas de las Farc en Antioquia y Bogotá

Resumen: Informes de inteligencia confirman que cabecillas de las Farc, como 'Jhon Mechas', usaron Bogotá como base logística en 2024.

Bogotá se ha convertido en el nuevo tablero de movimientos para las disidencias de las Farc. Según informes reservados de inteligencia militar conocidos por Caracol Radio, los principales cabecillas de la estructura de alias ‘Calarcá’ se desplazaron hasta la capital del país durante 2024, utilizando la ciudad como un centro logístico de paso.

Los documentos detallan que estos traslados no fueron casuales, sino que obedecen a una red organizada de movilidad nacional que conecta zonas críticas de Antioquia y el Catatumbo con el corazón de la administración central.

La investigación revela que criminales de la talla de alias ‘Jhon Mechas’, ‘Ramiro’ y ‘El Panda’ (algunos vinculados a procesos de paz y otros con órdenes de captura vigentes) ingresaban a Bogotá para coordinar tareas de abastecimiento, comunicaciones y logística.

La inteligencia detectó rutas que iniciaban en municipios antioqueños como Anorí, Briceño y Tarazá, cruzando el país en vehículos y motocicletas hasta llegar a la capital, donde permanecían por periodos cortos antes de saltar a otras regiones.

Incluso, figuras como alias ‘Leo’ o ‘Firu’, quienes no tienen nexos con mesas de diálogo, habrían participado en esta dinámica de movilidad nacional.

Ante estas revelaciones, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras críticas al Gobierno Nacional.

El mandatario aseguró que las Farc se han fortalecido gracias a la “complacencia” de la actual administración y que la denominada “Paz Total” ha servido como licencia para que estos grupos operen con total libertad económica y militar.

“Esta alcahuetería no puede continuar”, sentenció el alcalde, mientras los organismos de seguridad mantienen el rastreo sobre estos cabecillas que, a pesar de los diálogos, continúan articulando sus estructuras armadas desde las sombras de la ciudad.

