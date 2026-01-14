¡Julio Iglesias en la mira! Fiscalía de España abre investigación por presunto acoso sexual y abusos laborales

Resumen: Dos exempleadas de residencias de Julio Iglesias en el Caribe denunciaron ante la Fiscalía española haber sido sometidas a exámenes médicos sin consentimiento y a presuntas situaciones de acoso sexual y explotación laboral. El caso se abrió tras una investigación periodística de elDiario.es y Univisión, que recoge testimonios y documentación sobre un entorno laboral marcado por control, discriminación y abuso de poder. La investigación se encuentra en fase preliminar y, hasta ahora, el cantante no ha emitido un pronunciamiento oficial.

Dos exempleadas de las residencias de Julio Iglesias en el Caribe presentaron denuncias en España al señalar que fueron sometidas a exámenes médicos sin su consentimiento, además de denunciar presunto acoso sexual y explotación laboral mientras trabajaban para el cantante. Las denuncias fueron radicadas el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió una investigación preliminar contra el artista español.

La actuación de la justicia española se produjo tras la publicación de una investigación periodística difundida por el medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univisión, en la que se recogen los testimonios de las presuntas víctimas y documentación que sustenta las acusaciones.

Exámenes médicos sin consentimiento y prácticas discriminatorias

Según los relatos publicados por ambos medios, las denunciantes —identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura— aseguraron que durante su periodo laboral en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana y Bahamas, en 2021, fueron sometidas a controles médicos que incluían pruebas de VIH, hepatitis, clamidia, ecografías y análisis de embarazo.

De acuerdo con sus testimonios, estos exámenes se practicaban exclusivamente a mujeres, no guardaban relación con sus funciones laborales y se realizaban sin consentimiento informado, bajo una presión implícita que ponía en riesgo la continuidad de su empleo.

“Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”, relató Rebeca en declaraciones a elDiario.es.

Por su parte, Laura afirmó en declaraciones a Univisión: “Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”.

Esto le podría interesar: Corte Suprema prohíbe despedir a los que están ‘a un paso’ de la pensión

La investigación periodística señala que los controles médicos no se realizaron antes de la contratación, sino durante el periodo laboral, que ninguna de las mujeres pagó por las pruebas y que todas fueron atendidas por el mismo médico. Las denunciantes aseguraron que, aunque no se les indicó de forma explícita que los exámenes eran obligatorios, entendieron que formaban parte de las condiciones para conservar el empleo.

Especialistas citados en el reportaje indicaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la imposición de pruebas ginecológicas y de embarazo sin justificación constituye una práctica discriminatoria por razón de sexo. Además, se recuerda que la legislación de República Dominicana sanciona a los empleadores que exijan pruebas de VIH a sus trabajadores.

Denuncias por acoso, control laboral y respaldo institucional

Más allá de los exámenes médicos, las denunciantes describieron un entorno laboral marcado por un control estricto, jornadas de hasta 16 horas y revisiones constantes de sus teléfonos celulares. Laura, fisioterapeuta venezolana, aseguró haber sido víctima de tocamientos no consentidos, así como de comentarios reiterados sobre su cuerpo y su vida personal. Rebeca, de nacionalidad dominicana, afirmó que durante su permanencia en las propiedades del artista se sintió utilizada y deshumanizada.

El caso cuenta con el acompañamiento de la organización feminista Women’s Link, que respaldó la presentación de la denuncia. En una rueda de prensa virtual, la abogada Gema Fernández confirmó que la Fiscalía española otorgó a ambas mujeres el estatus de testigos protegidas y señaló que las denunciantes nunca fueron informadas sobre las condiciones reales del empleo ni sobre el ambiente de acoso al que se enfrentarían.

La investigación, desarrollada durante tres años, está respaldada —según elDiario.es y Univisión— por documentación médica, registros telefónicos, fotografías y testimonios de otros exempleados, quienes también describieron un ambiente laboral hostil. Tras la publicación del caso, Women’s Link aseguró haber recibido nuevas denuncias de otras trabajadoras vinculadas al entorno del cantante, cuyas identidades permanecen en reserva por motivos de seguridad.

Hasta el momento, Julio Iglesias y su equipo legal no han respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por los medios que difundieron la investigación. No obstante, una mujer identificada como gerente de una de las propiedades del artista en el Caribe calificó las acusaciones como “absurdas”.

A sus 82 años, Julio Iglesias continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música en español. La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación preliminar para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar hacia un proceso judicial formal o si el caso será archivado.