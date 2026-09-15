Resumen: Presidente Abelardo De la Espriella ordenó traslado de presos del Quindío y 120 cabecillas de Buenaventura a cárceles de máxima seguridad. Dice que las cárceles no son para dirigir el crimen.

¡’Bien motiladitos y de naranja’! De la Espriella anunció el traslado presos de Quindío y Buenaventura

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado de varios presos desde centros de reclusión del Quindío hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en distintas zonas del país.

La medida hace parte de la estrategia de seguridad con la que el Gobierno busca fortalecer el control en las cárceles del país y garantizar que las condenas se cumplan “sin privilegios ni beneficios para los delincuentes”.

El mandatario señaló que con esta medida pretende neutralizar cualquier intento de delinquir desde las prisiones y desarticular a las bandas que operan desde los diferentes centros penitenciarios.

Este traslado se produce justo un día después de que De la Espriella liderara una reunión en su sede presidencial de Barranquilla, junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, la ministra de Transporte, Elsa Noguera y varios empresarios de la construcción, para direccionar la propuesta de construir 10 megacárceles en el país, alejadas de los centros urbanos y con una de ellas en buques adaptados en medio del mar.

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Desde Buenaventura, el presidente también ordenó al Inpec trasladar a una cárcel de máxima seguridad a 120 cabecillas de bandas criminales.

“Se les acabó esa vaina con el Tigre. Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni la señal de la Santa Cruz”, indicó.

El anuncio en Buenaventura llega en dos contextos: la operación “Poseidón”, en la que la Policía capturó a alias “Menor”, cabecilla de Los Chiquillos en la comuna 10, y el incendio que destruyó el centro de detención Marte tras el terremoto del 10 de agosto.

En Marte había 370 integrantes de ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, trasladados a otras cárceles según confirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro. Ambas bandas mantienen una guerra por economías ilícitas y habían entrado en tregua en 2022 en el marco de la paz total, vencida en febrero del año pasado.

En lo que va de gobierno, De la Espriella ya había trasladado a Bogotá a 20 presos de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en Barranquilla.

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