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Resumen: Gobernación de Antioquia ofrece $50 millones de recompensa por responsable de ataque a machete a perrita “Negra” en Remedios. La canina fue llevada a Guarne y hay indignación.

Ofrecen $50 millones por agresor que atacó a machete a la perrita ‘Negra’ en Remedios

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $50 millones de pesos para quien aporte información que permita la identificación, judicialización y captura del presunto responsable de un grave caso de maltrato animal en el municipio de Remedios.

El caso generó indignación en redes sociales luego de que un refugio local expusiera la brutal agresión contra una perrita llamada “Negra”.

De acuerdo con las denuncias públicas de la comunidad y del refugio, un hombre habría atacado de manera repetida a la perrita utilizando un machete.

Los denunciantes señalaron que el supuesto agresor laboraría en un establecimiento comercial del municipio, aunque las autoridades deberán corroborar estas afirmaciones mediante el proceso investigativo formal.

La denuncia fue acompañada de un video en el que se observa el estado de salud de la perrita agredida y la gravedad de las lesiones sufridas; en una de sus patas, la canina tiene dos heridas visiblemente profundas.

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Las autoridades informaron que la perrita fue trasladada a una fundación en Guarne para recibir atención veterinaria especializada y continuar con su proceso de recuperación tras las graves lesiones.

Organizaciones defensoras de animales y la ciudadanía exigieron la intervención prioritaria de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Alcaldía de Remedios. Entre las pruebas que analizan los investigadores se encuentran fotografías, videos, testimonios e informes médicos que permitan esclarecer el hecho y castigar al responsable.

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