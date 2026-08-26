¡Esposados de pies y manos! Así trasladaron a 20 peligrosos criminales en Barranquilla

Resumen: El presidente De La Espriella reveló el video del operativo donde traslada a 20 criminales de alta peligrosidad desde Barranquilla. Los reclusos iban encadenados para evitar que sigan delinquiendo.

Un contundente operativo de seguridad quedó registrado en imágenes tras la orden directa del presidente Abelardo De La Espriella de reubicar a 20 criminales de alta peligrosidad que permanecían recluidos en centros penitenciarios de Barranquilla.

La decisión se adoptó formalmente durante un consejo de seguridad realizado el pasado domingo 23 de agosto en la capital del Atlántico, luego de que las autoridades detectaran que varios privados de la libertad continuaban dinamizando actividades ilícitas desde las celdas, especialmente delitos de extorsión y amenazas contra la ciudadanía.

A través de sus canales oficiales y en la red social ‘X’, De La Espriella difundió el material audiovisual del procedimiento, en el cual se observa a los reclusos encadenados de pies, esposados de manos y cargando sus pertenencias en bolsas plásticas.

En el metraje publicado se evidencia cómo cada uno de los 20 criminales es custodiado por efectivos fuertemente armados del Grupo de Operativos Especiales (GROPE) del Inpec, quienes los abordaron en buses institucionales para su posterior transporte aéreo hacia diferentes cárceles de máxima seguridad distribuidas en el territorio nacional.

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El presidente Abelardo afirmó que la fuerza pública continuará persiguiendo a cabecillas, sicarios y extorsionistas, enfatizando que bajo su administración se erradicaron los privilegios y las denominadas oficinas del delito tras las rejas.

El mandatario fue enfático al señalar que el Estado mantendrá una postura firme frente a las estructuras que pretenden desafiar la autoridad, asegurando que las intervenciones operativas se mantendrán para recuperar el orden público y salvaguardar la tranquilidad en la región Caribe y el resto del país.

El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado. Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros… pic.twitter.com/lAr72ivFkt — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2026

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