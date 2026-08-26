Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Esposados de pies y manos! Así trasladaron a 20 peligrosos criminales en Barranquilla

    El presidente De La Espriella mostró el procedimiento tras ordenar la salida inmediata de varios criminales de las cárceles de Barranquilla.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Los sacaron encadenados! Esposados de pies y manos trasladaron a 20 peligrosos criminales en Barranquilla
    Capturas del video de X @ABDELAESPRIELLA.
    ¡Esposados de pies y manos! Así trasladaron a 20 peligrosos criminales en Barranquilla

    Resumen: El presidente De La Espriella reveló el video del operativo donde traslada a 20 criminales de alta peligrosidad desde Barranquilla. Los reclusos iban encadenados para evitar que sigan delinquiendo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un contundente operativo de seguridad quedó registrado en imágenes tras la orden directa del presidente Abelardo De La Espriella de reubicar a 20 criminales de alta peligrosidad que permanecían recluidos en centros penitenciarios de Barranquilla.

    La decisión se adoptó formalmente durante un consejo de seguridad realizado el pasado domingo 23 de agosto en la capital del Atlántico, luego de que las autoridades detectaran que varios privados de la libertad continuaban dinamizando actividades ilícitas desde las celdas, especialmente delitos de extorsión y amenazas contra la ciudadanía.

    A través de sus canales oficiales y en la red social ‘X’, De La Espriella difundió el material audiovisual del procedimiento, en el cual se observa a los reclusos encadenados de pies, esposados de manos y cargando sus pertenencias en bolsas plásticas.

    En el metraje publicado se evidencia cómo cada uno de los 20 criminales es custodiado por efectivos fuertemente armados del Grupo de Operativos Especiales (GROPE) del Inpec, quienes los abordaron en buses institucionales para su posterior transporte aéreo hacia diferentes cárceles de máxima seguridad distribuidas en el territorio nacional.

    Lea también: Colegios Verdes: la apuesta de Medellín para promover la sostenibilidad en las comunidades educativas

    El presidente Abelardo afirmó que la fuerza pública continuará persiguiendo a cabecillas, sicarios y extorsionistas, enfatizando que bajo su administración se erradicaron los privilegios y las denominadas oficinas del delito tras las rejas.

    El mandatario fue enfático al señalar que el Estado mantendrá una postura firme frente a las estructuras que pretenden desafiar la autoridad, asegurando que las intervenciones operativas se mantendrán para recuperar el orden público y salvaguardar la tranquilidad en la región Caribe y el resto del país.

    Más noticias de Colombia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.