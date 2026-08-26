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Resumen: La estrategia Colegios Verdes transforma 70 colegios oficiales de Medellín en 2026. La Alcaldía fortalece la educación ambiental con huertas, reciclaje y uso eficiente de recursos.

Colegios Verdes: la apuesta de Medellín para promover la sostenibilidad en las comunidades educativas

La educación ambiental continúa consolidándose como un eje transformador dentro de las aulas de Medellín gracias al avance de la estrategia Colegios Verdes, una iniciativa institucional impulsada por la Administración Distrital que durante la vigencia 2026 acompaña de manera integral a 70 colegios oficiales.

Esta propuesta busca que la preservación y la sostenibilidad dejen de ser jornadas aisladas y se conviertan en un hábito cotidiano incorporado en las dinámicas diarias de la comunidad estudiantil, involucrando directamente a los alumnos, el cuerpo docente y los directivos.

El enfoque del proyecto trasciende las tradicionales siembras de árboles o los días esporádicos de reciclaje, orientándose hacia la reestructuración de los Planes Educativos Institucionales.

Por ello, la apuesta ambiental se adapta a las características particulares de cada territorio, promoviendo en los colegios prácticas enfocadas en la correcta clasificación de los desperdicios sólidos, la optimización y ahorro en el consumo de recursos hídricos y energéticos, la creación de huertas escolares para la seguridad alimentaria, además de campañas de concienciación y la conformación de liderazgos juveniles en torno a la protección de la naturaleza.

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Para garantizar la efectividad de las actividades en las aulas, el gobierno local despliega brigadas de asesoría técnica, visitas continuas de seguimiento y diagnósticos personalizados para perfeccionar las rutas ecológicas de los establecimientos educativos.

Mediante esta evaluación permanente, las autoridades verifican el progreso y el impacto real de las acciones, asegurando que los colegios involucrados consoliden espacios sostenibles para el desarrollo de las futuras generaciones.

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