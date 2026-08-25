Bello celebra la Semana de las Personas Mayores con más de 25 actividades culturales, deportivas y de integración

Resumen: Del 24 al 28 de agosto, la Alcaldía de Bello y su Secretaría del Adulto Mayor celebran la Semana de las Personas Mayores con una agenda de más de 25 actividades culturales, deportivas y de integración orientadas a promover el envejecimiento activo. La programación incluye la feria artesanal El Corazón Sabio, desfiles tradicionales, muestras gastronómicas, eventos deportivos y un reinado en el Parque Principal, reafirmando el compromiso del municipio con el bienestar, la dignificación y el reconocimiento de esta población.
Del 24 al 28 de agosto, el municipio de Bello adelanta la Semana de las Personas Mayores, un evento organizado por la Alcaldía local que busca reconocer, exaltar y promover el bienestar de esta población a través de una variada agenda gratuita de eventos culturales, recreativos y deportivos.
La iniciativa es liderada por la Secretaría del Adulto Mayor, una dependencia que posiciona a Bello a nivel nacional al ser la única entidad de este tipo en el país dedicada exclusivamente al cuidado, atención integral y dignificación de las personas mayores.
“Esta semana es una oportunidad para agradecer, visibilizar y seguir construyendo espacios donde nuestras personas mayores sean protagonistas y nos enseñen por qué son el corazón sabio de Bello”, destacó Vanessa Mejía Gil, secretaria del Adulto Mayor.
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Agenda destacada de la programación
Durante los cinco días de celebración, la ciudadanía y las familias podrán disfrutar de actividades abiertas en diferentes puntos del municipio:
Lunes 24 de agosto: Alborada desde las 5:00 a.m. en tres puntos de la ciudad, Eucaristía de Acción de Gracias a las 7:00 a.m. e inicio de la Feria Artesanal “El Corazón Sabio”, la cual estará activa durante toda la semana en el Parque Principal.
Martes 25 de agosto: Desfile “Bello exalta las Festividades Colombianas” a las 3:00 p.m. (saliendo de Agaval hacia el Parque Principal), seguido por la tradicional Planchoteca a las 5:30 p.m.
Miércoles 26 de agosto: Jornada artística en el Parque Principal con el Festival de Danzas (2:00 p.m.), Noche de Talentos (6:30 p.m.) y Viejoteca (7:30 p.m.).
Jueves 27 de agosto: Final de los Juegos Deportivos desde las 8:00 a.m. y el evento especial “Bello Mayor Honorable” a las 6:00 p.m. en el Parque Principal.
Viernes 28 de agosto: Cierre de la semana con la jornada gastronómica «Sancochos, Sabor a Tradición» a las 10:00 a.m. en los sectores de Navarra, París y barrio Mesa, concluyendo a las 5:00 p.m. con el Reinado «Pasarela del Corazón Sabio» en el Parque Principal.
La programación detallada de cada jornada se encuentra disponible en los canales oficiales de la dependencia: @Secretaría del Adulto mayor Bello en Facebook y @adultomayorbello en Instagram.
Bello celebra la Semana de las Personas Mayores con más de 25 actividades culturales, deportivas y de integración
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