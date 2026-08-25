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Resumen: Del 24 al 28 de agosto, la Alcaldía de Bello y su Secretaría del Adulto Mayor celebran la Semana de las Personas Mayores con una agenda de más de 25 actividades culturales, deportivas y de integración orientadas a promover el envejecimiento activo. La programación incluye la feria artesanal El Corazón Sabio, desfiles tradicionales, muestras gastronómicas, eventos deportivos y un reinado en el Parque Principal, reafirmando el compromiso del municipio con el bienestar, la dignificación y el reconocimiento de esta población.

Bello celebra la Semana de las Personas Mayores con más de 25 actividades culturales, deportivas y de integración

Del 24 al 28 de agosto, el municipio de Bello adelanta la Semana de las Personas Mayores, un evento organizado por la Alcaldía local que busca reconocer, exaltar y promover el bienestar de esta población a través de una variada agenda gratuita de eventos culturales, recreativos y deportivos.

La iniciativa es liderada por la Secretaría del Adulto Mayor, una dependencia que posiciona a Bello a nivel nacional al ser la única entidad de este tipo en el país dedicada exclusivamente al cuidado, atención integral y dignificación de las personas mayores.

“Esta semana es una oportunidad para agradecer, visibilizar y seguir construyendo espacios donde nuestras personas mayores sean protagonistas y nos enseñen por qué son el corazón sabio de Bello”, destacó Vanessa Mejía Gil, secretaria del Adulto Mayor.

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Agenda destacada de la programación

Durante los cinco días de celebración, la ciudadanía y las familias podrán disfrutar de actividades abiertas en diferentes puntos del municipio:

Lunes 24 de agosto: Alborada desde las 5:00 a.m. en tres puntos de la ciudad, Eucaristía de Acción de Gracias a las 7:00 a.m. e inicio de la Feria Artesanal “El Corazón Sabio”, la cual estará activa durante toda la semana en el Parque Principal.

Martes 25 de agosto: Desfile “Bello exalta las Festividades Colombianas” a las 3:00 p.m. (saliendo de Agaval hacia el Parque Principal), seguido por la tradicional Planchoteca a las 5:30 p.m.

Miércoles 26 de agosto: Jornada artística en el Parque Principal con el Festival de Danzas (2:00 p.m.), Noche de Talentos (6:30 p.m.) y Viejoteca (7:30 p.m.).

Jueves 27 de agosto: Final de los Juegos Deportivos desde las 8:00 a.m. y el evento especial “Bello Mayor Honorable” a las 6:00 p.m. en el Parque Principal.

Viernes 28 de agosto: Cierre de la semana con la jornada gastronómica «Sancochos, Sabor a Tradición» a las 10:00 a.m. en los sectores de Navarra, París y barrio Mesa, concluyendo a las 5:00 p.m. con el Reinado «Pasarela del Corazón Sabio» en el Parque Principal.

La programación detallada de cada jornada se encuentra disponible en los canales oficiales de la dependencia: @Secretaría del Adulto mayor Bello en Facebook y @adultomayorbello en Instagram.

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