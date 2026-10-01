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    ¡Se le acabaron los lujos! Trasladan esposado a Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita

    Conoce los detalles del traslado de Juan Guillermo Monsalve desde La Picota hasta la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le acabaron los lujos! Trasladan esposado a Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita
    Foto de X @ABDELAESPRIELLA.
    ¡Se le acabaron los lujos! Trasladan esposado a Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita

    Resumen: Alias ‘El Gemelo’, señalado cabecilla de una organización criminal de Costa Rica, fue capturado a la salida de un hotel en El Poblado, Medellín.

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    La orden impartida por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se cumplió de manera estricta este jueves 1 de octubre, tras concretarse el traslado del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve desde el establecimiento penitenciario La Picota, en Bogotá, hasta el complejo de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

    El procedimiento se llevó a cabo una vez el recluso, quien purga una condena de entre 40 y 44 años por delitos como secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, recibió el alta médica tras una valoración clínica que descartó la necesidad de mantenerlo hospitalizado.

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    El traslado del testigo clave en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez se ejecutó bajo estrictos protocolos de seguridad, mostrando al detenido esposado de pies y manos y con nuevo corte de cabello.

    La medida responde a las directrices del Gobierno nacional para recuperar el control absoluto de los centros penitenciarios del país y erradicar los privilegios y faltas disciplinarias detectadas en su celda.

    El Inpec implementará un aislamiento riguroso para evitar que el recluso continúe accediendo a beneficios o delinquiendo desde el interior de la cárcel.

    El presidente De La Espriella enfatizó que no tolerará que los recintos de reclusión funcionen como oficinas de operaciones criminales, advirtiendo que ningún bandido contará con prebendas bajo su administración.

    Con esta decisión, el Ejecutivo busca enviar un mensaje contundente sobre el cumplimiento estricto de las penas, asegurando que el traslado a esta cárcel de máxima seguridad representa un golpe drástico contra las comodidades carcelarias y el manejo irregular de los internos de alta peligrosidad.

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