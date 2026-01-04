Menú Últimas noticias
    Tras un año de rehabilitación la cadena hidroeléctrica de Sonsón vuelve a operar con tecnología modernizada

    El proyecto incluyó mejoras técnicas, obras civiles y acciones ambientales que refuerzan la generación sostenible en la región.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Fotos: EPM
    Resumen: La cadena hidroeléctrica de Sonsón volvió a operar tras más de un año de rehabilitación, durante el cual EPM modernizó su infraestructura, repotenció los sistemas de generación y ejecutó obras en una zona rural de difícil acceso. Con su reactivación, las centrales aportan energía limpia al sistema eléctrico nacional y generan beneficios ambientales, sociales y económicos para el municipio y la región.

    Luego de más de un año fuera de operación, la cadena hidroeléctrica ubicada en la zona rural de Sonsón, en el Oriente antioqueño, retomó su funcionamiento y volvió a integrarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN), reforzando el suministro de energía limpia en Colombia.

    A finales de diciembre se completó la puesta en marcha de las unidades de generación de las pequeñas centrales Sonsón I y Sonsón II. Las dos unidades de Sonsón I aportan en conjunto 8,5 megavatios (MW), mientras que Sonsón II suma otros 10 MW, alcanzando una capacidad total instalada de 18,5 MW que ya se encuentran disponibles para atender la demanda energética del país.

    El regreso de estas centrales fue posible gracias a un proyecto integral de rehabilitación adelantado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), que se extendió por más de un año y contempló una intervención profunda de la infraestructura. Entre las principales obras se destaca el desmontaje completo de la tubería antigua de 875 metros que conduce el agua desde la captación hasta la central Sonsón I, la instalación de una nueva conducción y la ejecución de trabajos civiles complementarios.

    Fotos: EPM

    De manera paralela, se realizaron labores de mantenimiento, ajustes técnicos y pruebas operativas en todos los subsistemas de generación, con el objetivo de asegurar un funcionamiento eficiente, confiable y bajo altos estándares de seguridad. La modernización de los equipos permite que las centrales estén preparadas para responder de forma óptima a las exigencias del sistema eléctrico.

    Uno de los mayores retos del proyecto fue su ejecución en un entorno rural de acceso limitado, donde el transporte de materiales y equipos demandó soluciones logísticas especiales. Para superar estas dificultades, se diseñaron mecanismos como la construcción de un monorriel, lo que permitió optimizar tiempos, recursos y condiciones de trabajo en el área intervenida.

    Más allá del componente técnico, la rehabilitación de la PCH Sonsón incorporó acciones orientadas a la protección ambiental y al impacto social positivo. Durante el proceso se adelantaron actividades de revegetalización en las zonas intervenidas, una gestión adecuada de los residuos generados y el seguimiento permanente de variables ecológicas, garantizando el cumplimiento del caudal ecológico requerido para el equilibrio del ecosistema.

    Fotos: EPM

    Con el reinicio de la generación, el municipio de Sonsón también recupera el acceso a las transferencias económicas del sector eléctrico, recursos que representan una oportunidad para fortalecer proyectos de desarrollo local y mejorar las condiciones de la comunidad. De esta manera, la reactivación de estas centrales no solo refuerza la matriz energética nacional, sino que también consolida el papel del Oriente antioqueño como un actor clave en la producción de energía renovable.


