Resumen: Policía capturó en Quibdó a dos mujeres que irrumpieron en una vivienda para agredir a su dueña. El hecho ocurrió en el barrio Tomas Pérez.

¡Le tumbaron la puerta a «la doña»! Pilladas «mechoniando» a una mujer en su propia casa

Minuto30.com .- En una rápida intervención de las autoridades en la capital del Chocó, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de dos mujeres, de 43 y 23 años, quienes fueron sorprendidas agrediendo violentamente a una ciudadana en el interior de su vivienda.

Los hechos se registraron el pasado 2 de enero de 2026 en el barrio Tomás Pérez, cuando unidades de la Seccional de Protección a la Infancia y Adolescencia fueron alertadas por la central de radio sobre una situación de orden público en una de las residencias del sector.

Violación de domicilio y agresión

Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una escena violenta: la puerta principal de la vivienda había sido violentada. Al ingresar para salvaguardar la vida de los ocupantes, los agentes hallaron a las dos capturadas atacando física y verbalmente a otra mujer, quien presuntamente es la propietaria del inmueble.

Gracias a la oportuna denuncia de los vecinos y la reacción de la patrulla, se evitó que las lesiones personales pasaran a mayores. Las dos mujeres involucradas fueron trasladadas de inmediato para su judicialización.

El Teniente Coronel Cesar Alberto Lemus Pinto, comandante de la Policía Chocó (E), destacó la efectividad del operativo y pidió a la comunidad no tomarse la justicia por mano propia:

“Reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo a través de la línea 123 o al celular 3212412828. La denuncia oportuna es nuestra mejor herramienta para prevenir la violencia”, manifestó el alto oficial.

Las detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de lesiones personales y, eventualmente, por violación de habitación ajena.