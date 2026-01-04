Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Le tumbaron la puerta a «la doña»! Pilladas «mechoniando» a una mujer en su propia casa

    Las agresoras eran dos mujeres de 43 y 23 años

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Le tumbaron la puerta a «la doña»! Pilladas «mechoniando» a una mujer en su propia casa

    Resumen: Policía capturó en Quibdó a dos mujeres que irrumpieron en una vivienda para agredir a su dueña. El hecho ocurrió en el barrio Tomas Pérez.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En una rápida intervención de las autoridades en la capital del Chocó, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de dos mujeres, de 43 y 23 años, quienes fueron sorprendidas agrediendo violentamente a una ciudadana en el interior de su vivienda.

    Los hechos se registraron el pasado 2 de enero de 2026 en el barrio Tomás Pérez, cuando unidades de la Seccional de Protección a la Infancia y Adolescencia fueron alertadas por la central de radio sobre una situación de orden público en una de las residencias del sector.

    Violación de domicilio y agresión

    Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una escena violenta: la puerta principal de la vivienda había sido violentada. Al ingresar para salvaguardar la vida de los ocupantes, los agentes hallaron a las dos capturadas atacando física y verbalmente a otra mujer, quien presuntamente es la propietaria del inmueble.

    Gracias a la oportuna denuncia de los vecinos y la reacción de la patrulla, se evitó que las lesiones personales pasaran a mayores. Las dos mujeres involucradas fueron trasladadas de inmediato para su judicialización.

    El Teniente Coronel Cesar Alberto Lemus Pinto, comandante de la Policía Chocó (E), destacó la efectividad del operativo y pidió a la comunidad no tomarse la justicia por mano propia:

    “Reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo a través de la línea 123 o al celular 3212412828. La denuncia oportuna es nuestra mejor herramienta para prevenir la violencia”, manifestó el alto oficial.

    Las detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de lesiones personales y, eventualmente, por violación de habitación ajena.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.