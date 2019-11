Tras polémico mensaje, ‘La Liendra’ sufrió sanción en su cuenta de Instagram

Mal interpretaron todo.

No se toman la molestia de ver a los políticos?.

Por qué no hacen cerrar esas cuentas así como esta que solo dio una opinión y cogieron el sentido que no debía.

Cierren esas, por redes podemos protestar también y de infinidad de maneras…

— La Liendra (@La_Liendraa) November 24, 2019