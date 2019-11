Video: “¿Cree que es justo, mi sangre?”, instagramer sermoneó a los vándalos que saquearon una panadería en Cali

Un instagramer de Cali conocido como ‘Negro está claro’ realizó un video para enviarle un mensaje a los vándalos que durante la jornada de protestas del 21 de noviembre saquearon una panadería en la ciudad, reprochado dicho acto y haciendo un llamado a la protesta pacífica.

Para leer más dale click a este enlace: Video: ¡Deplorable!, en Cali saquearon y destruyeron una panadería en medio de las protestas

El corto clip comienza con una parodia de la lamentable escena, con el joven entrando a una panadería, vestido únicamente con una pantaloneta, con su cara cubierta y llevando una gigante piedra en su mano.

Al ingresar al establecimiento se descubre el rostro y declara de forma airada a la cámara: “¿creen que es justo, mi sangre?, que esta es la manera, de uno venir, meterse a un negocio y aprovecharse de la gente que trabaja día a día, que se esfuerza por sacar su familia adelante, ¿llegar y robar al mismo pueblo?”.

“Esa no es la manera, mi sangre, uno puede protestar de manera sana, cantando, bailando, gritando, pero destrozando a la gente que se esfuerza por salir adelante cada día, así no es, robándoles y quitándoles todo lo que han construido con su trabajo, así no es, no la hagan así”, comentó el joven claramente indignado mientras señalaba al tendero del local.

La situación delicada presentada en algunos sectores de Cali ha indignado a la ciudadanía quienes este 22 de noviembre se citaron para arreglar los destrozos que algunos desadaptados realizaron durante el paro nacional.