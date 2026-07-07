En una decisión que sacude el panorama político nacional, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ordenó suspender de manera inmediata todo el proceso de transición y empalme con la administración saliente.

La instrucción fue impartida de forma directa al vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo, según lo confirmó el equipo del nuevo mandatario a través del Comunicado 109.

Los motivos de la decisión

De acuerdo con el documento oficial, la drástica medida responde al deber de proteger los intereses de la Nación y asegurar una transición que sea «seria, transparente y al servicio de los colombianos». El comunicado enfatiza que la nueva administración no está dispuesta a:

«…legitimar decisiones, conductas o actuaciones que desconozcan el orden constitucional y comprometan el futuro del país».

Le puede interesar: ¡Se rinde! «El Mayo» Zambada acepta cadena perpetua en EE. UU. a cambio de dos condiciones

El equipo del presidente electo bajo la premisa de «La Patria Milagro» aseguró que actuará con la mayor firmeza, responsabilidad y claridad institucional en defensa del territorio nacional.

Próximo pronunciamiento del presidente electo

Se ha confirmado que Abelardo De La Espriella se dirigirá al país en el transcurso de la mañana de este martes. El mensaje se difundirá a través de sus redes sociales oficiales, espacio donde explicará detalladamente a los ciudadanos las razones de peso que motivaron esta suspensión, así como las medidas de contingencia que se adoptarán de manera inmediata.

Tras pataleta de Petro que dijo que Cepeda es el presidente electo, De la Espriella suspende el empalme